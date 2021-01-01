На плантаціях лохини на Волині виявили неоформлених працівників
Сьогодні, 16:27
Під час інспекційного відвідування у Ковельському районі виявили 26 неоформлених працівників. Про це йдеться в Управлінні Держпраці на Волині.
Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.
У полі зору інспекторів Управління Держпраці у Волинській області перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
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Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.
У полі зору інспекторів Управління Держпраці у Волинській області перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
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