На плантаціях лохини на Волині виявили неоформлених працівників

Під час інспекційного відвідування у Ковельському районі виявили 26 неоформлених працівників. Про це йдеться в Управлінні Держпраці на Волині.Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.У полі зору інспекторів Управління Держпраці у Волинській області перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.