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На плантаціях лохини на Волині виявили неоформлених працівників

На плантаціях лохини на Волині виявили неоформлених працівників
Під час інспекційного відвідування у Ковельському районі виявили 26 неоформлених працівників. Про це йдеться в Управлінні Держпраці на Волині.

Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.

У полі зору інспекторів Управління Держпраці у Волинській області перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

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Теги: лохина, нелегальні працівники, робота, Ковельщина
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