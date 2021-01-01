Двоє підлітків були п'яними: деталі аварії з неповнолітніми на Волині
Сьогодні, 16:12
Троє неповнолітніх, після аварії на мотоциклі у Ковельському районі, перебувають у двох медичних закладах області.
Про це розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.
Один з травмованих – у реанімації. У крові ще двох підлітків виявили алкоголь.
Нагадаємо, аварія трапилася у ніч на 8 серпня на автодорозі між селами Жиричі та Прохід Ковельського району.
Як розповіла у коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич, за кермом мотоцикла був 15-річний житель Ковельського району. Хлопець виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем.
Внаслідок ДТП травмувалися водій та двоє пасажирів мотоцикла. Їм – 14 та 15 років. Одного з травмованих "швидка" доставила у ковельську лікарню. Ще двох – до ратнівської.
Зі слів лікарки-травматологині Ковельського медоб'єднання Орести Єдинак, у важкому стані був 15-річний пасажир. Нині він у відділенні інтенсивної терапії, хлопця прооперували.
"Він вже при свідомості, його готують до переведення в травматологічне відділення", – розповіла лікарка.
Неповнолітні водій мотоцикла та його товариш, яких доставили до Ратнівської райлікарні, були нетверезі, розповів заступник з медичної частини Володимир Колотюк.
"За результатами освідування обоє були у стані алкогольного сп'яніння", – каже медик. Додає: в одного з хлопців діагностували закритий перелом лівого стегна, 9 серпня його перевели в ковельську лікарню. У ратнівському медзакладі залишається ще один юнак, він нині у відділенні хірургії з діагнозом – "пошкодження м'яких тканин правої гомілки".
Зі слів інспекторки Нацполіції Волині Марини Балдич, за фактом ДТП слідчі внесли відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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Про це розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.
Один з травмованих – у реанімації. У крові ще двох підлітків виявили алкоголь.
Нагадаємо, аварія трапилася у ніч на 8 серпня на автодорозі між селами Жиричі та Прохід Ковельського району.
Як розповіла у коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич, за кермом мотоцикла був 15-річний житель Ковельського району. Хлопець виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем.
Внаслідок ДТП травмувалися водій та двоє пасажирів мотоцикла. Їм – 14 та 15 років. Одного з травмованих "швидка" доставила у ковельську лікарню. Ще двох – до ратнівської.
Зі слів лікарки-травматологині Ковельського медоб'єднання Орести Єдинак, у важкому стані був 15-річний пасажир. Нині він у відділенні інтенсивної терапії, хлопця прооперували.
"Він вже при свідомості, його готують до переведення в травматологічне відділення", – розповіла лікарка.
Неповнолітні водій мотоцикла та його товариш, яких доставили до Ратнівської райлікарні, були нетверезі, розповів заступник з медичної частини Володимир Колотюк.
"За результатами освідування обоє були у стані алкогольного сп'яніння", – каже медик. Додає: в одного з хлопців діагностували закритий перелом лівого стегна, 9 серпня його перевели в ковельську лікарню. У ратнівському медзакладі залишається ще один юнак, він нині у відділенні хірургії з діагнозом – "пошкодження м'яких тканин правої гомілки".
Зі слів інспекторки Нацполіції Волині Марини Балдич, за фактом ДТП слідчі внесли відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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