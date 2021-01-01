Не визнав вину: директора волинської фірми засудили до 9 років за смертельну аварію





Відповідний вирок оголосив Ківерцівський районний суд Волинської області 4 серпня, передає

Як вбачається із рішення суду, 21 лютого 2019 року водій автомобіля «Мерседес Бенц», який працював директором ТзОВ «Трейдінвестгруп», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, о 19:15 на вулиці у селі Дачне Ківерцівського району протаранив автомобіль таксі марки «Шевроле Авео», від чого те вилетіло на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнулося із автобусом «Богадн».



В результаті ДТП водій таксі та його пасажирка загинули на місці, а її доньку доправили до лікарні у критичному стані.



У суді водій «Мерседесу» своєї вини фактично не визнав. Він підтвердив, що дійсно вживав алкогольні напої перед тим, як сісти за кермо, однак за його версією, таксі з невідомих йому причин виїхало на зустрічну смугу і вже після зіткнення з автобусом відскочило у його машину. Проте суд таку версію чоловіка визнав сумнівною, адже численні докази та показання свідків вказували на інші обставини справи.



Зокрема, після місяця лікування у стаціонарі потерпіла дівчина пригадала обставини ДТП. Вона розповіла, що водій таксі увімкнув сигнал повороту і пригальмував, готуючись здійснити маневр, в той момент вона обернулася і побачила світло фар автомобіля, який з великою швидкістю мчав на них. Після того вона нічого не пам’ятала.



Підтвердив її слова і водій автобусу. Чоловік зазначив, що ДТП сталася миттєво. Від потужного удару таксі відкинуло у його автобус. Після удару він на деякий час втратив свідомість, а «Богдана» відкинуло на 20 метрів.



Свідки автопригоди, які першими прибули на місце ДТП і намагалися надати допомогу потерпілим, розповіли, що першою побачили дівчинку, яку відразу поклали на траву, жінку із заднього сидіння та водія не діставали, адже вони вже не подавали ознак життя. А винуватець ДТП впродовж години сидів у своїй машині на водійському сидінні і увесь цей час шукав окуляри, від нього відчутно тхнуло спиртним. На місце ДТП прибула його дружина, якій він зізнався, що це він накоїв лиха, тож тепер буде сидіти, а їй на прожиття лишить банківську картку.



Родичі потерпілих, зокрема, дружина загиблого таксиста, а також батьки пасажирки наполягали на найсуворішій мірі покарання для винуватця автопригоди.



Дослідивши всі обставини справи, суд призначив чоловікові покарання у вигляді 9 років і шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Окрім того винуватцю доведеться сплатити відшкодування моральної шкоди родичам загиблих на загальну суму 600 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія «Мерседесу», який в лютому 2019 року п’яним влетів у таксі та позбавив життя водія та пасажирку, надовго відправили за ґрати. Чоловік не визнав вину, не вибачився перед родичами загиблих та не відшкодував завданих збитків добровільно. На найсуворішій мірі покарання наполягали всі рідні потерпілих.Відповідний вирок оголосив Ківерцівський районний суд Волинської області 4 серпня, передає ІА Конкурент.

Як вбачається із рішення суду, 21 лютого 2019 року водій автомобіля «Мерседес Бенц», який працював директором ТзОВ «Трейдінвестгруп», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, о 19:15 на вулиці у селі Дачне Ківерцівського району протаранив автомобіль таксі марки «Шевроле Авео», від чого те вилетіло на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнулося із автобусом «Богадн».В результаті ДТП водій таксі та його пасажирка загинули на місці, а її доньку доправили до лікарні у критичному стані.У суді водій «Мерседесу» своєї вини фактично не визнав. Він підтвердив, що дійсно вживав алкогольні напої перед тим, як сісти за кермо, однак за його версією, таксі з невідомих йому причин виїхало на зустрічну смугу і вже після зіткнення з автобусом відскочило у його машину. Проте суд таку версію чоловіка визнав сумнівною, адже численні докази та показання свідків вказували на інші обставини справи.Зокрема, після місяця лікування у стаціонарі потерпіла дівчина пригадала обставини ДТП. Вона розповіла, що водій таксі увімкнув сигнал повороту і пригальмував, готуючись здійснити маневр, в той момент вона обернулася і побачила світло фар автомобіля, який з великою швидкістю мчав на них. Після того вона нічого не пам’ятала.Підтвердив її слова і водій автобусу. Чоловік зазначив, що ДТП сталася миттєво. Від потужного удару таксі відкинуло у його автобус. Після удару він на деякий час втратив свідомість, а «Богдана» відкинуло на 20 метрів.Свідки автопригоди, які першими прибули на місце ДТП і намагалися надати допомогу потерпілим, розповіли, що першою побачили дівчинку, яку відразу поклали на траву, жінку із заднього сидіння та водія не діставали, адже вони вже не подавали ознак життя. А винуватець ДТП впродовж години сидів у своїй машині на водійському сидінні і увесь цей час шукав окуляри, від нього відчутно тхнуло спиртним. На місце ДТП прибула його дружина, якій він зізнався, що це він накоїв лиха, тож тепер буде сидіти, а їй на прожиття лишить банківську картку.Родичі потерпілих, зокрема, дружина загиблого таксиста, а також батьки пасажирки наполягали на найсуворішій мірі покарання для винуватця автопригоди.Дослідивши всі обставини справи, суд призначив чоловікові покарання у вигляді 9 років і шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Окрім того винуватцю доведеться сплатити відшкодування моральної шкоди родичам загиблих на загальну суму 600 тисяч гривень.

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