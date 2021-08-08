Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО





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Журналістка поспілкувалася з юнаком про його цікавий задум освідчення. Ось як Роман Удодін розповів про цю подію:



«Взагалі в мене було декілька ідей, як зробити освідчення коханій. Але всі ідеї відпали у зв’язку з карантинними обмеженнями. Ось ідея освідчення на повітряній кулі була реалістична і я почав працювати над нею, підготовка тривала десь 4 місяці. Звісно, що я все тримав у секреті від Лізи. І в цю неділю (08.08.2021 прим.ред) я кохану запросив у кіно до Луцька. Мій товариш її забрав, зав’язав їй очі на виїзді із села, повернув не в сторону Луцька, а завіз до «джерела» в Малих Дорогостаях. Для Лізи, звичайно, – це був сюрприз, на лузі біля повітряної кулі я їй освідчився. І отримав від коханої таку бажану відповідь «так». Але на цьому сюрпризи для неї не закінчились. Піднявшись в небо – на одному полі було викошене її ім’я «Ліза» і серце, а на іншому – із соломи було викладене серце, і в потрібний момент воно «запалало». Наша спільна подорож на повітряній кулі тривала з села Малі Дорогостаї до Новин».



До слова, Роман Удодін є наймолодшим фермером Дубенщини та саме на власному земельному наділі йому вдалось втілити романтичні задуми.







Фото Ліза Зань, Роман Удодін

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