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Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО

Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО
В селі Малі Дорогостаї Рівненської області хлопець оригінально освідчився своїй дівчині. Юнак планував освідчення коханій майже 4 місяці.

Про це повідомляє Інформаційний портал міста Дубно.

Журналістка поспілкувалася з юнаком про його цікавий задум освідчення. Ось як Роман Удодін розповів про цю подію:

«Взагалі в мене було декілька ідей, як зробити освідчення коханій. Але всі ідеї відпали у зв’язку з карантинними обмеженнями. Ось ідея освідчення на повітряній кулі була реалістична і я почав працювати над нею, підготовка тривала десь 4 місяці. Звісно, що я все тримав у секреті від Лізи. І в цю неділю (08.08.2021 прим.ред) я кохану запросив у кіно до Луцька. Мій товариш її забрав, зав’язав їй очі на виїзді із села, повернув не в сторону Луцька, а завіз до «джерела» в Малих Дорогостаях. Для Лізи, звичайно, – це був сюрприз, на лузі біля повітряної кулі я їй освідчився. І отримав від коханої таку бажану відповідь «так». Але на цьому сюрпризи для неї не закінчились. Піднявшись в небо – на одному полі було викошене її ім’я «Ліза» і серце, а на іншому – із соломи було викладене серце, і в потрібний момент воно «запалало». Наша спільна подорож на повітряній кулі тривала з села Малі Дорогостаї до Новин».

До слова, Роман Удодін є наймолодшим фермером Дубенщини та саме на власному земельному наділі йому вдалось втілити романтичні задуми.

Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО
Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО
Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО


Фото Ліза Зань, Роман Удодін

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Теги: оригінальне освідчення, Рівненщина, повітряна куля
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