Де на Волині будуть відключати світло 10 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. КТП-325 09:00-17:00 - с. Лудин: вул. Гірська, БСЗ «Укртауер», церква, дитсадок, Лудинська сільська рада.2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 КТП 203 09:00-17:00 - с. Федорівка: вул. Шевченка 3,5,9, 6-18.3. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 3 КТП 329 09:00-17:00 - с. Рокитниця: вул. Прибузька 2-16, Перемоги, Залізнична 1-13, 6-14, школа.4. ПЛ-0,4 кВ Л-2, 3 КТП 138 09:00-17:00 - с. Маркелівка: вул. Центральна, Пасічна, магазин, ФАП.1. КТП-368 9.00.-13.00 - с. Красів: вул. Чеська, Польова.2. ПЛ-0.4 від КТП-493 9.00.-17.00 - с. Бужани: вул. Млинова, Набережна.3. КТП-412 13.00.-17.00 - с. Звиняче: вул. Олізарівська.4. ПЛ10кВ Л50-03 9.00 – 17.00 - м. Берестечко: вул. Козацька, вул. Шкільна, вул. Гоголя,вул. Нечая, вул. Галана,вул. Торгова, вул. Пархоменка,вул. Мічуріна, вул. Гагаріна,вул. Дрини, вул. Пушкіна,вул. Будьоного, вул. Богуна,вул. Польна, вул. Бродська,вул. Маяковського, вул. Лесі Українки, вул. Берегова,вул. Паркова, вул. Б. Хмельницького, вул. Дружби,вул. Незалежності, вул. Костельна, вул. Набережна, вул. Набережна,вул. Шевченка, вул. Горького,вул. Водна, с. Піски: вул. Поляна, вул. Бродська, вул. Козацька, вул. Берегова, Берестечківська міська рада, ТзОВ"Торговий дім"Аветра" - с. Піски, магазин Смакота, ФОП Марчук І. М., школа – Берестечко, ТзОВ Апетит, лікарня ветеринарної медицини – Берестечко, ФОП Венгерський В.Й,Берестечківське СТ - Столярний цех, Кафе Чинахи,Дитсадок - м. Берестечко, ФОП Освіцінський Я.А., ФОП Ісанська С.А,ФОП Гоменюк Е.В., Магазин "Делікатеси", ДПРЧ-5 УДСНС України - м. Берестечко,Пісківська сільська рада, Кафе Діоніс, Магазин "Газда", ФОП Марчук І М,Берестечківське СТ - кондитерський цех, торговий центр, Гастроном, Культтовари,ФОП Муковоз В.П,ФОП Татарчук Г.М., ПАТ"Укртелеком", ТзОВ Берестечківська хлібопекарня, Берестечківський психоневрологічний будинок-інтернат, ФОП Коровіцкий А.О, ФОП Пасічник М.М, Свято-Троїцька громада УПЦ,Кафе Чумацький шлях,ПАТ "Державний Ощадбанк", Берестечко ВУЖКГ,ПрАТ ВОПАС Берестечко, Костел,ФОП Романюк В.М.Кінотеатр,Будинок культури,Підприємство "Укрпошта", ДВТП Волиньфарм Аптека-23,ФОП Музика М.П., ФОП Котик О.О.,Свято-Троїцька громада УПЦ м.Берестечко.5. ПЛ-0.4КВ Л-2 КТП 168 с.Новосілки 9.00-17.00 - церква, вул. Б.Хмельницького, Дачна.1. КТП№92 8:30-11:00 - с.Заставне: вул. Низова, Л. Українки.2. КТП№29 11:00-14:00 - с.Заставне: вул. І. Франка, Клименка, Прибузька, ФОП Романюк, С/Р, БК, школа, ФАП.3. КТП№30 14:00-17:00 - с. Заставне: вул. Підгайна.4. ПЛ10кВ Л80-05 від МВ-4 в ЗТП№149 ком.№5 9:30-16:30 - с. Низкиничі, Тишковичі (вул.Провулок 6), Гряди (частково), ФОП Трофименко, Степанець, Грицак, Пясецький, Хомик, Лазник, Школа, Монастир,Гряди С/Р,Грибовиця С/Р, Гряди амбулаторія.5. КТП№113Л-1 9:30-17:00 - с.Колона: вул.Польова.1. ПЛ-0.4кВЛ-2 КТП-203 09:00 – 17:00 - с. Підцир’я: вул. Футбольна, Космонавтів.2. ЗТП-247.КТП-54.КТП 265 09:00-17:00 - с. Видерта: вул.Ковельська,П.Савельєвоі, Партизанська, Ферм.господарство Найдич Є.млин ППМихальчук А.»Ковельмолоко».млин ПП Швед О.В.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 122 09:00 – 17:00 - с. Олексіївка: вул. Дорошенка, ФОП Бряник С.М.4. ПЛ-10 Л-44-01 від ПС 110№44 до ЛР-26 09:30 – 17:00 - с. Олександрія(повністю), с. Нуйно: вул. Л. Українки, Миру, усі юридичні с. Олександрія, скипидарн.завод с.Нуйно.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 09:00-20:00 - с. Сапогів: вул. Центральна, 1-43, вул. Б. Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25299 08:30-17:00 - с. Гор'янівка: вул. Козацька, вул. Проектна, буд. 1- 6,8,10 вул. Шевченка, буд. (непарні 1- 7,11-17,21), (парні 6,10-22,26-36) вул. Луцька, (непарні 9-13) вул. Партизанська, буд. (непарні 13,17- 27,31-39), (парні 58, 60, 64-68,76-80), Сільська рада с. Дідичи, ДП "Рибгосп" "Цумань", Свято-Стрітенська громада УПЦ.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25173 08:30-17:00 - с. Журавичі: вул. Колгоспна, вул. Вече, ФОП Гонтар Алла Анатоліївна, СГПП "Дружба".4. КТП25020 10:00-13:00 - с. Кульчин: вул. Вишнева (Колгоспна), 1-29, вул.5-го Лютого,16-26/парні/,13- 17/непарні/, вул.Володимира Зарадюка (Кірова),1-14, вул.Космонавтів, 1-19.5. КТП25022 13:00-16:00 - с.Кульчин: вул. Гвардійська, буд.1-19,51,53, вул.5-го Лютого,1-14, вул.Гвардійська, буд.20- 37, вул. Володимира Зарадюка (Кірова) 1-6, ФОП Грек Іван Григорович.6. ПЛ-10 кВ 108-01 ПЛ-10 кВ 108-02 ПЛ-10 кВ 108-03 ПЛ-10 кВ 108-04 15:00-17:00 - с.Жидичин, с .Кульчин, с. Липляни, с. Озерце, с. Дачне, с. Клепачів, ПЛ-10 кВ 108-01, ФОП Дудка С.I. ФОП Колесник Михайло Олександрович, ФОП Колесник Михайло Олександрович, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", ПАТ "Волиньгаз", Ківерцівське УГГ, ФОП Захарчук Тетяна Яківна, ФОП Грек Іван Григорович, Липлянська допоміжна школа-інтернат, ФОП Дужик Вадим Богданович, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", ТзОВ "Ніколь"ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС", ФОП Чернета Леонід Сергійович, Тишик Дмитро Васильович, ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна, ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ, ФОП Бондарук Ірина Миколаївна, ПАТ "Державний ощадний банк України" Релігійна громада ХВЄ, ФОП Бондарук Валерій Олександрович, ФОП Громик Михайло Степанович, ФОП Сірук Леонід Петрович, ФОП Доманський В.Ф.Церква, Відділ освіти Сільська рада Жидичин, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", ТзОВ "К-ГРУП ЛТД", ФОП Подригуля Олеся Стефанівна, ПАТ "Укртелеком", Відділ освіти Ківерцівської РДА, ФОП Поліщук Василь Анатолієвич, ПЛ-10 кВ 108-01, ПАТ "Кульчинський силікатний завод", ФОП Поліщук Василь Анатолієвич, ПЛ-10 кВ 108-03, Церква, Відділ освіти, ФОП Козицька Руслана Володимирівна, КТП-13 с.Озерце, Свято-Покровська релігійна громада, Відділ освіти,Ківерцівське сільське споживче товариство,ПАТ "Укртелеком" ,КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД",Сільська рада Озерце, ФОП Бандура Микола Ананійович, ПрАТ "Київстар ",ТзОВ "Царство Нептуна",ФОП Павленко Віталій Анатолійович,Рак Галина Іванівна,ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь",ФОП Фещук Ольга Іванівна, ПП "Корсар",ФОП Олексієвець Микола Петрович,Відділ освіти,ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ,ФОП Лащук Лілія Миколаївна, Побут.споживач Зайцева Анелія Аркадіївна,ДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного тр, Побут.споживач Панасюк М.В.,ФОП Глушко Галина Михайлівна, ПЛ-10 кВ 108-04, ФОП Волк Оксана Іванівна, ТзОВ "Виробнича компанія "Діоніс", ФОП Шапошніков Петро Сергійович, Відділ освіти, ФОП Демчук Лариса Олександрівна Релігійна громада, СФГ "Дар",Антонюк Денис Олегович,Трофимук В.Г.,Луцька автомобільна школа ТСОУ, СТ "Озерце",Сільська рада с.Озерце ФГ "БОМІС",Сільська рада.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №287 9:00-17:00 - с.Будище, Ковельське МТМО, Колодяженська сільська рада.2. ПЛ-10кВ. Л.97-01 (ТП-314; ТП-272(А); ТП-662(А); ТП-746(А); ТП-747(А) 9:00-17:00 - м. Ковель, смт Люблинець, ФОП Мірошниченко, ШРБУ «ВОЛИНЬРЕМБУД», сміттєзвалище, «ВДТ-К»,АЗС Володимирська «Сосновий бір».3. ПЛ-0,4кВ від ТП №129 9:00-17:00 - с. Мирин, ФО Лук'янчук В.В, Велицька сільська рада.4. ПЛ-0,4кВ від ТП №40 9:00-17:00 - с.Мирин, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО, Велирцька сільська рада.5. ПЛ-0,4кВ від ТП №112 9:00-17:00 - смт Голоби, ФО Корець А.А, ФО Луцюк В.С, ФОП Махнюк С.О, Голобська селищна рада.6. ПЛ-0,4кВ від ТП №432 9:00-17:00 - м.Ковель: вул.Патріарха Мстислава; вул.Левицького; вул.Окружна, ФОП Кравчик Н.В, ФО Тищук Т.В, Релігійна громада спасіння християн віри Євангельської п'ятидесятників, ФОП Малюта В.Т,ФОП Костюк М.Ф, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради.7. ПЛ-0,4кВ від ТП №767 9:00-17:00 - с.Колодниця, Білинська сільська рада.1. КТП-1 9:00-13:00 - с.Дорогиничі (частково): вул. Лісова, вул. Центральна, адмінприміщення СР, ФАП, АТС, Укртелеком, БК, магазин, ФОП Сокоринська, магазин ФОП Мельник.2. КТП-3 12:00-17:00 - с.Дорогиничі (частково), вул. Зелена, Набережна.3. КТП-225 9:00-17:00 - с.Холопичі (частково), БК, дитячий садок, адмінприміщення, СР, ФАП, магазин ФОП Каліщук, торговий кіоск ФОП Табачук, магазин-бар ФОП Табачук, офіс ТЗоВ СБЕ Україна В.4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП 122 9:00-17:00 - с.Привітне (частково),вул.Центральна, Набережна.5. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП 185 12:00-17:00 - с.Семеринське (частково).1. ТП-194 I-СШ 0.4кВ Ремонт (тех.облік) 13:30-17:00 - Волиньліфт, Гаражний Кооператив, Хлодсервіс, Луцьк сантехмонтаж-536.За інформацією Луцької міської ради, з 09:00 до 17:00 світла не буде на вул. Селищній та вул. Глибокій.1. ПЛ-0,4 від КТП-456 9:30-17:00 - с. Зміїнець: вул.Затишна, Миколаївська, Левадна, Горіхова, Ясна.1. ПЛ 04кВ КТП-83 9:00 - 17:00 - с. Прирічя.2. ПЛ 10 кВ Л 26-04 від ВН153 КТП- 453 9:00-17:00 - с Хомичі, Гупали, Водонапірна башня М/П с.Гупали, Школа с.Гупали, М-н.с. Хомичі.3. КТП - 50 9:00 - 17:00 - с. Вишнів.4. ПЛ 04кВ КТП-203 9:00 - 17:00 - с. Вербівка.5. ПЛ 04кВ КТП-234 9:00 - 17:00 - с. Хомичі.6. КТПП - 562 9:00-17:00 - м. Любомль: вул. Дружби.7. ПЛ 04кВ КТП-428 9:00 - 17:00 - с. Грабово.1. ПЛ-10кВ Л-01-03 10:00-17:00 - с. Бірки (частково), Насосна станція «Цир1»,»Бихів»; Церква; Магазини; Поштове відділення; Клуб; Амбулаторія.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-97 10:00-17:00 - смт Любешів: вул. Б. Хмельницького; Федорова.3. ЗТП-202 10:00-16:00 - смт Любешів: ПАТ «Київтар»; Лайф; ФОП Качула столярний цех; ФОП Домальчук Стоянка; ФОП Мартинчук Майстерня.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41 10:00-17:00 - с. Прилісне: Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква.1. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-68 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул. Рилєєва, С.Бандери 72, м-н «Автодім» , церква св.Михайла, м-н Пясецький М.Д.1. КТП№90 10.00.- 13.00 - с. Вижично.2. КТП№148 13.20 - 17.00 - х.Теребовичі.3. КТП№376 Л-1,2 10.00- 17.00 - с. Щедрогір.4. ПЛ-10кВ Л75-03 10.00.-17.00 - с. Броди: Лісництво с.Броди, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович,Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович,Майстерня с.Броди, ФАП с.Броди,Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович,Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна, Фізична особа Гулянський Анатолій Анатолійович, Фізична особа Матвіюк Віктор Вікторович.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Трилісці: вул. Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 9:00-17:00 - с. Линівка: вул. Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 - с. Квітневе: вул. Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 9:00-17:00 - с. Мильськ: картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 - с. Мирославка (повністю), с. Забара (повністю), с.Мильськ (повністю), ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення , будинок культури, дитячий садок, школа, шкільна котельня.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 - с. Щурин: вул. Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 - с.Кременець (повністю), с. Михайлин (повністю).8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 - смт Дубище, вул. Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Симоненка,Жуковського, , Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Літогоща: СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 9:00-17:00 - с. Копачівка: Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 9:00-17:00 - с. Щурин: вул. Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 - с. Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище: вул.Менделеєва, Ломоносова, Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище).14. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 - с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю), с.Линівка (повністю), с.Трилісці (повністю).15. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 9:00-17:00 - с. Залісці: вул. Молодіжна, Колгоспна, Паркова, ДКУ, телятник Долюк В. В.16. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 9:00-17:00 - с. Залісці: вул. Центральна, Лесі Українки, контора с/р, клуб, магазин.17. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 9:00-17:00 - с. Топільне: вул. Квітнева, Миру, Ювілейна, зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є.18. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна, магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб.19. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Чайковського,Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе, дитячий садок, магазин Лактік.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького, костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто».21. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Спортивна, Травнева, пилорама Дунай.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 9:00-17:00 - с. Топільне: Квітнева, Миру, Садова, торговий павільйон.23. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 9:00-17:00 - с. Літогоща: вул. Тананайка, дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина.1. КТП-102 10:00-17:00 - с Стара Гута: вул. Спортивна, Гагаріна, Л. Українки, церква, ФАП, с/рада, дит/садок, Київстар, бар.1. ПЛ-0,4кВ КТП-207 10:00-12:30 - с. Дуліби,ТзОВ «ВВ-Агро»- адмінприміщення, школа, ФАП, пошта, теплиця, обрядовий зал, столова школи, ФОП Скубій- торг.кіоск.2. ПЛ-0,4кВ ЗТП-303 13:00-16:00 - с.Дуліби, ТзОВ «ВВ-Агро»- бригада.