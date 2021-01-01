Карантин в Україні планують продовжити, – очільник МОЗ





Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент

“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів” - сказав Ляшко.



Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.



У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.



За словами Ляшка, лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів подовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці.

Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.



“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів” - сказав Ляшко.



Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.



У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.



За словами Ляшка, лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів подовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці.Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів” - сказав Ляшко.Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.За словами Ляшка, лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів подовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці.Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів” - сказав Ляшко.Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.За словами Ляшка, лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.

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