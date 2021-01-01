вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Карантин в Україні планують продовжити, – очільник МОЗ

Карантин в Україні планують продовжити, – очільник МОЗ
Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів подовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці.

Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів” - сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

За словами Ляшка, лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів подовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці.
Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів” - сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

За словами Ляшка, лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, продовження, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водійка, яка спричинила смертельну ДТП на Волині, від госпіталізації відмовилася: деталі
Сьогодні, 18:04
За несплату аліментів своїм дітям волинянину присудили громадські роботи
Сьогодні, 18:00
Карантин в Україні планують продовжити, – очільник МОЗ
Сьогодні, 17:47
Весь берег був у смітті: у Стиру біля Луцька знайшли мішки з дротами. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
В Україні для вакцинованих можуть послабити карантин В Україні для вакцинованих можуть послабити карантин
02 серпень, 14:00
Карантин в Україні знову продовжать Карантин в Україні знову продовжать
30 липень, 11:30
Треба подовжувати, але коригувати: в МОЗ розповіли про долю карантину в Україні Треба подовжувати, але коригувати: в МОЗ розповіли про долю карантину в Україні
13 червень, 20:38
МОЗ оновило карантинні зони: які регіони залишились «червоними» МОЗ оновило карантинні зони: які регіони залишились «червоними»
05 травень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водійка, яка спричинила смертельну ДТП на Волині, від госпіталізації відмовилася: деталі
Сьогодні, 18:04
 0
За несплату аліментів своїм дітям волинянину присудили громадські роботи
Сьогодні, 18:00
 0
Карантин в Україні планують продовжити, – очільник МОЗ
Сьогодні, 17:47
 0
Весь берег був у смітті: у Стиру біля Луцька знайшли мішки з дротами. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
 0
Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8