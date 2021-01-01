Водійка, яка спричинила смертельну ДТП на Волині, від госпіталізації відмовилася: деталі

Марина Балдич.



Дітей семи та дев'яти років госпіталізували в обласну дитячу лікарню.



Зі слів інспекторки Нацполіції, аварія трапилася близько 12:00 години. 29-річна лучанка, керуючи автомобілем BMW X5, виїхала за межі проїзної частини та перекинулась.



На місці ДТП працювали медики "швидкої". Лікарі зафіксували смерть пасажира, 43-річного чоловіка, – розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. З його слів, водійка від госпіталізації відмовилася, вона поїхала супроводжувати двох дітей до дитячої лікарні.



Телефоном у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні Суспільному повідомили, що діти нині переведені то нейрохірургічного та травматологічного відділень.



На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Зі слів Марини Балдич, за фактом ДТП відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 серпня, у селі Усичі на Волині трапилася аварія. За кермом авто була 29-річна лучанка. Внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля, травмувалися двоє дітей, – розповіла у коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції ВолиніДітей семи та дев'яти років госпіталізували в обласну дитячу лікарню.Зі слів інспекторки Нацполіції, аварія трапилася близько 12:00 години. 29-річна лучанка, керуючи автомобілем BMW X5, виїхала за межі проїзної частини та перекинулась.На місці ДТП працювали медики "швидкої". Лікарі зафіксували смерть пасажира, 43-річного чоловіка, – розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. З його слів, водійка від госпіталізації відмовилася, вона поїхала супроводжувати двох дітей до дитячої лікарні.Телефоном у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні Суспільному повідомили, що діти нині переведені то нейрохірургічного та травматологічного відділень.На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Зі слів Марини Балдич, за фактом ДТП відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

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