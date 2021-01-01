Водійка, яка спричинила смертельну ДТП на Волині, від госпіталізації відмовилася: деталі
Сьогодні, 18:04
9 серпня, у селі Усичі на Волині трапилася аварія. За кермом авто була 29-річна лучанка. Внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля, травмувалися двоє дітей, – розповіла у коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич.
Дітей семи та дев'яти років госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
Зі слів інспекторки Нацполіції, аварія трапилася близько 12:00 години. 29-річна лучанка, керуючи автомобілем BMW X5, виїхала за межі проїзної частини та перекинулась.
На місці ДТП працювали медики "швидкої". Лікарі зафіксували смерть пасажира, 43-річного чоловіка, – розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. З його слів, водійка від госпіталізації відмовилася, вона поїхала супроводжувати двох дітей до дитячої лікарні.
Телефоном у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні Суспільному повідомили, що діти нині переведені то нейрохірургічного та травматологічного відділень.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Зі слів Марини Балдич, за фактом ДТП відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху".
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Дітей семи та дев'яти років госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
Зі слів інспекторки Нацполіції, аварія трапилася близько 12:00 години. 29-річна лучанка, керуючи автомобілем BMW X5, виїхала за межі проїзної частини та перекинулась.
На місці ДТП працювали медики "швидкої". Лікарі зафіксували смерть пасажира, 43-річного чоловіка, – розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. З його слів, водійка від госпіталізації відмовилася, вона поїхала супроводжувати двох дітей до дитячої лікарні.
Телефоном у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні Суспільному повідомили, що діти нині переведені то нейрохірургічного та травматологічного відділень.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Зі слів Марини Балдич, за фактом ДТП відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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