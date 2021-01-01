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У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*

У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*
Із вересня квартири в луцькому ЖК “Супернова” будуть продаватись за новими цінами - плюс 2000 грн/м2. Зараз тут можна придбати житло у “великому” будинку на 6 під’їздів, є пропозиції 1-, 2- та 3-кімнатних квартир. Про це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор".

Які саме квартири ЖК “Супернова” зараз є у продажі?

У 3-4 під’їздах залишилося кілька пропозицій 2-кімнатних квартир 63,34 м2 та 3-кімнатних 76,13 м2. Ці під’їзди уже змуровані на 50%.
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*

У 5 під’їзді також є 3-кімнатні квартири 76,13 м2 з іншим плануванням, а також - 2-кімнатні 62,72 м2.
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*

У 6 під’їзді - інше планування квартир, тут ще залишилися 1-кімнатні квартири 44,19 м2, одна 2-кімнатна квартира 68,83 м2 та 3-кімнатні площею 82,05 м2.
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*

До підняття цін вартість квадратного метра в “Супернові” - від 18 100 грн. Також є можливість розтермінування на 22 місяці.

Директор Будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський у нещодавньому інтерв’ю пояснював причини подорожчання житла.У першу чергу це пов’язано із стрімким ростом цін на будівельні матеріали. Наприклад, на арматуру у порівнянні з минулим роком ціна піднялася майже на 115%, на металочерепицю – на 195%, на труби – на 97% і т.д.

ЧИТАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ: «Як купити квартиру в іпотеку, чому росте вартість житла і де будуватиме «Інвестор»

У свіжому відеозвіті з будівельного майданчика “Супернови” можна переглянути, які роботи наразі виконуються.

Нагадаємо, житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Компанія “Інвестор” будує його із 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир.

ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).

Наразі у “Супернові” вже збудовано 5 будинків і ведеться будівництво “великого” будинку на 6 під’їздів.

Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво, ціни
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