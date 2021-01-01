Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 серпня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, 9 серпня на Волині прогнозують мінливу хмарність,без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.



Температура вночі 18-16⁰, вдень 24-26⁰.

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