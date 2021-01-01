Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 10 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, 9 серпня на Волині прогнозують мінливу хмарність,без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.
Температура вночі 18-16⁰, вдень 24-26⁰.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, 9 серпня на Волині прогнозують мінливу хмарність,без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.
Температура вночі 18-16⁰, вдень 24-26⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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