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Зеленський представив нових командувачів Збройних сил: хто отримав посад

Зеленський представив нових командувачів Збройних сил: хто отримав посад
Президент представив на острові Зміїний генералів та офіцерів, призначених на керівні посади у Збройних Силах України

Перебуваючи на острові Зміїний у межах робочої поїздки до південних областей, президент Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних силах України, повідомляє Офіс президента.

Так, президент призначив:

Миколу Олещука – командувачем Повітряних сил України;
Максима Миргородського – командувачем Десантно-штурмових військ;
Андрія Ковальчука – командувачем оперативного командування «Південь»;
Олега Мікаца – командувачем оперативного командування «Схід»;
Сергія Літвінова – командувачем оперативного командування «Захід»;
Володимира Коваля – заступником начальника Генерального штабу.

Новий командувач Десантно-штурмових військ Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача оперативного командування «Південь», удостоєний звання Герой України, а під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем командування «Схід», з вересня 2014 року керував обороною донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.

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Теги: Зеленський, призначення нових командувачів Збройних сил
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