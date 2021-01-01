Зеленський представив нових командувачів Збройних сил: хто отримав посад





Перебуваючи на острові Зміїний у межах робочої поїздки до південних областей, президент Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних силах України,



Так, президент призначив:



Миколу Олещука – командувачем Повітряних сил України;

Максима Миргородського – командувачем Десантно-штурмових військ;

Андрія Ковальчука – командувачем оперативного командування «Південь»;

Олега Мікаца – командувачем оперативного командування «Схід»;

Сергія Літвінова – командувачем оперативного командування «Захід»;

Володимира Коваля – заступником начальника Генерального штабу.



Новий командувач Десантно-штурмових військ Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.



Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача оперативного командування «Південь», удостоєний звання Герой України, а під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.



Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем командування «Схід», з вересня 2014 року керував обороною донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.



Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.

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