Сезон полювання на Волині лише два дні як почався, а вже 100 порушень.ФОТО





На Камінь-Каширщині вилучено 2 одиниці зброї, 1 протокол складено через незаконно добуту дичину. Загалом в області працювало 138 рейдових груп. Частина – за участі працівників поліції та громадськості.



Найбільше протоколів складено рейдовими групами ДП «Ківерцівське ЛГ» – 9, «Маневицьке ЛГ», – 8, ДП «Любомльське ЛГ» – 8, «Камінь-Каширське ЛГ» – 7, ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» – 7.



Варто зазначити, що більшість порушень відбувається через недотримання ст.14 Закону України «Про мисливське господарство», а саме – здійснення полювання без наявності встановленого переліку документів: посвідчення мисливця; щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; дозволу на добування мисливських тварин; дозволу на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання та паспорту на собак мисливських порід у разі їх залучення до полювання.



Така робота лісової охорони – а саме перевірка наявних документів, які необхідні мисливцю, неабияк стимулює дотримуватися культури ведення полювання. Про це відзначають самі мисливці. Зокрема у Горохівському районі, де користувачем мисливських угідь виступає ДП «Горохівське ЛМГ», із понад 124 перевірених мисливців у неділю було складено лише 4 протоколи через відсутність усіх необхідних дозвільних документів.



“Патрулювання – не стільки каральний, як профілактичний інструмент. Культура полювання не сформується за один день. Культура полювання в області – наслідок якісної роботи усіх дотичних до мисливства служб і підприємств, а також свідоме і відповідальне ставлення до свого захоплення мисливців та мисливських об’єднань, – зазначив начальник управління Олександр Кватирко. – Чому маю оптимізм при цифрі 100 протоколів? Щорічні контрольні картки станом на відкриття полювання на пернатих обміняли 8258 активних мисливців. Рейдові групи працюють активно, знають свою справу. Мисливці знають, що за їх діяльністю встановлено контроль. У деяких районах маємо зовсім незначну кількість порушень. Люди привчаються полювати за правилами. Не менш важливим моментом є розуміння мисливців, які вчинили порушення, і зменшення кількості конфліктів при оформленні порушень правил полювання. Це і є наш спільний прогрес. Дякую усім за роботу! Дотримуйтесь правил полювання, правил пожежної безпеки, правил поводження з вогнепальною зброєю та правил поводження на воді!”



Посилене патрулювання лісових масивів із залученням громадських активістів та журналістів відбуватиметься і в наступні вихідні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже всі виявлені порушення стосуються здійснення полювання без належно оформлених документів. Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.На Камінь-Каширщині вилучено 2 одиниці зброї, 1 протокол складено через незаконно добуту дичину. Загалом в області працювало 138 рейдових груп. Частина – за участі працівників поліції та громадськості.Найбільше протоколів складено рейдовими групами ДП «Ківерцівське ЛГ» – 9, «Маневицьке ЛГ», – 8, ДП «Любомльське ЛГ» – 8, «Камінь-Каширське ЛГ» – 7, ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» – 7.Варто зазначити, що більшість порушень відбувається через недотримання ст.14 Закону України «Про мисливське господарство», а саме – здійснення полювання без наявності встановленого переліку документів: посвідчення мисливця; щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; дозволу на добування мисливських тварин; дозволу на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання та паспорту на собак мисливських порід у разі їх залучення до полювання.Така робота лісової охорони – а саме перевірка наявних документів, які необхідні мисливцю, неабияк стимулює дотримуватися культури ведення полювання. Про це відзначають самі мисливці. Зокрема у Горохівському районі, де користувачем мисливських угідь виступає ДП «Горохівське ЛМГ», із понад 124 перевірених мисливців у неділю було складено лише 4 протоколи через відсутність усіх необхідних дозвільних документів.“Патрулювання – не стільки каральний, як профілактичний інструмент. Культура полювання не сформується за один день. Культура полювання в області – наслідок якісної роботи усіх дотичних до мисливства служб і підприємств, а також свідоме і відповідальне ставлення до свого захоплення мисливців та мисливських об’єднань, – зазначив начальник управління. – Чому маю оптимізм при цифрі 100 протоколів? Щорічні контрольні картки станом на відкриття полювання на пернатих обміняли 8258 активних мисливців. Рейдові групи працюють активно, знають свою справу. Мисливці знають, що за їх діяльністю встановлено контроль. У деяких районах маємо зовсім незначну кількість порушень. Люди привчаються полювати за правилами. Не менш важливим моментом є розуміння мисливців, які вчинили порушення, і зменшення кількості конфліктів при оформленні порушень правил полювання. Це і є наш спільний прогрес. Дякую усім за роботу! Дотримуйтесь правил полювання, правил пожежної безпеки, правил поводження з вогнепальною зброєю та правил поводження на воді!”Посилене патрулювання лісових масивів із залученням громадських активістів та журналістів відбуватиметься і в наступні вихідні.

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