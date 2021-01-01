У Володимирі-Волинському за допомогою GPS-трекерів відстежуватимуть службові авто

Іван Юхимюк озвучив запит щодо прозорості використання службових автомобілів, яку можна буде відслідковувати за допомогою GPS- трекерів. Про це



Як розповів Іван Юхимюк, відслідковування встановлених марштрутів, визначення місцезнаходження та контроль за витратою палива дасть можливіть контролювати використання службових автомобілів за призначенням.



Запит Юхимюка підтримали більшість депутатів, отож невдовзі на службових автівках працівників мерії з’являться GPS-трекери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го серпня на сесії міської ради у Володимирі секретар міської радиозвучив запит щодо прозорості використання службових автомобілів, яку можна буде відслідковувати за допомогою GPS- трекерів. Про це повідомляє "Буг".Як розповів Іван Юхимюк, відслідковування встановлених марштрутів, визначення місцезнаходження та контроль за витратою палива дасть можливіть контролювати використання службових автомобілів за призначенням.Запит Юхимюка підтримали більшість депутатів, отож невдовзі на службових автівках працівників мерії з’являться GPS-трекери.

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