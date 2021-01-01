вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському за допомогою GPS-трекерів відстежуватимуть службові авто

У Володимирі-Волинському за допомогою GPS-трекерів відстежуватимуть службові авто
6-го серпня на сесії міської ради у Володимирі секретар міської ради Іван Юхимюк озвучив запит щодо прозорості використання службових автомобілів, яку можна буде відслідковувати за допомогою GPS- трекерів. Про це повідомляє "Буг".

Як розповів Іван Юхимюк, відслідковування встановлених марштрутів, визначення місцезнаходження та контроль за витратою палива дасть можливіть контролювати використання службових автомобілів за призначенням.

Запит Юхимюка підтримали більшість депутатів, отож невдовзі на службових автівках працівників мерії з’являться GPS-трекери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: GPS-трекери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському за допомогою GPS-трекерів відстежуватимуть службові авто
Сьогодні, 00:21
10 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сезон полювання на Волині лише два дні як почався, а вже 100 порушень.ФОТО
09 серпень, 23:19
Зеленський представив нових командувачів Збройних сил: хто отримав посади
09 серпень, 22:15
Волинський медзаклад отримав «Медичний Оскар» і визнаний найкращим в Україні
09 серпень, 21:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському за допомогою GPS-трекерів відстежуватимуть службові авто
Сьогодні, 00:21
 0
10 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Сезон полювання на Волині лише два дні як почався, а вже 100 порушень.ФОТО
09 серпень, 23:19
 0
Зеленський представив нових командувачів Збройних сил: хто отримав посади
09 серпень, 22:15
 0
Волинський медзаклад отримав «Медичний Оскар» і визнаний найкращим в Україні
09 серпень, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8