Жіноча футбольна команда з Володимира-Волинського виборола срібло на чемпіонаті України

Із 6-го по 8-ме серпня відбувся 2 тур Вищої ліги чемпіонату України 2021/2022 з футболу серед жінок. За результатами чемпіонату жіноча футбольна команда з Володимира «Ладомир» посіла друге місце у турнірній таблиці.Всього у чемпіонаті було зіграно п’ять поєдинків другого туру, – повідомляє пресслужба управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Команда з Волині «Ладомир», тренером якої є Олег Бортнік, зіграла з командою «Пантери» з Умані та виборола перемогу з рахунком 7:2. За підсумками другого туру футбольна команда «Ладомир» посідає 2 місце у турнірній таблиці.До слова, у першому турі чемпіонату України з футболу серед жінок, команда Володимир-Волинського здобула перемогу у матчі з командою Ковалівки «Колос», з рахунком 1:0.