Відсьогодні в обіг вводиться нова 5-гривнева пам'ятна монета





Про це



Як сказано у повідомленні, ця монета присвячена визначній події - прийняттю Верховною Радою Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день на карті світу з’явилася нова незалежна держава.



“Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині”, - зауважили у пресслужбі Нацбанку.



Монету виготовлено з нейзильберу, її характерною прикметою стане кольорова (червоно-чорна) стрічка, яка символізує вишиванку.



Над монетою працював тернопільський художник Олег Шупляк, який відомий створенням серії картин із оптичними ілюзіями “Двовзори”.



Заявлений тираж пам'ятної монети – 35 тисяч штук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 10 серпня, Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" номіналом 5 гривень.Про це повідомляє пресслужба НБУ.Як сказано у повідомленні, ця монета присвячена визначній події - прийняттю Верховною Радою Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день на карті світу з’явилася нова незалежна держава.“Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині”, - зауважили у пресслужбі Нацбанку.Монету виготовлено з нейзильберу, її характерною прикметою стане кольорова (червоно-чорна) стрічка, яка символізує вишиванку.Над монетою працював тернопільський художник, який відомий створенням серії картин із оптичними ілюзіями “Двовзори”.Заявлений тираж пам'ятної монети – 35 тисяч штук.

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