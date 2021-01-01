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Відсьогодні в обіг вводиться нова 5-гривнева пам'ятна монета

Відсьогодні в обіг вводиться нова 5-гривнева пам'ятна монета
У вівторок, 10 серпня, Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" номіналом 5 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як сказано у повідомленні, ця монета присвячена визначній події - прийняттю Верховною Радою Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день на карті світу з’явилася нова незалежна держава.

“Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині”, - зауважили у пресслужбі Нацбанку.

Монету виготовлено з нейзильберу, її характерною прикметою стане кольорова (червоно-чорна) стрічка, яка символізує вишиванку.

Над монетою працював тернопільський художник Олег Шупляк, який відомий створенням серії картин із оптичними ілюзіями “Двовзори”.

Заявлений тираж пам'ятної монети – 35 тисяч штук.

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Теги: монета, день Незалежності
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