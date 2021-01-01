На Волині посеред поля створили мапу України — з Кримом і Донбасом





Локацію для проведення фестивалю громад обрали невипадково. “Ми це робимо біля соняшникового і пшеничного поля, щоб відчути багатство нашої країни”, - пояснила голова Ковельської районної адміністрації Ольга Черен.



Ковельський район - один з найбільших в Україні, він об’єднує аж 23 громади. З усіх сіл з’їхалися учасники місцевої самодіяльності, щоб продемонструвати свої таланти.



Глядачі вмостилися на солом’яних сидіннях — тут можна і пісень наслухатися, і про своє погомоніти.



Столи вгинаються від короваїв. Місцеві ґаздині випікали їх за старовинними рецептами.



Маленькі танцюристки приїхали на фестиваль у давньому взутті — постолах. А колектив із села Велицька привезли на фестиваль унікальний танець — “гречку”. “Це суто наш танець, така пісня є лише в людей, які з нашого села і ні в кого більше”, - пояснюють самодіяльні артисти.



На завершення учасники цього дійства вишикувалися посеред поля, створивши на землі обриси велетенської мапи України. Ясна річ — із Кримом та Донбасом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня Незалежності в Україні розпочали проводити фестивалі об’єднаних громад. Перший такий захід відбувся просто посеред поля у Ковельському районі Волинської області. Про це барвисте і гучне дійство пише ТСН Локацію для проведення фестивалю громад обрали невипадково. “Ми це робимо біля соняшникового і пшеничного поля, щоб відчути багатство нашої країни”, - пояснила голова Ковельської районної адміністраціїКовельський район - один з найбільших в Україні, він об’єднує аж 23 громади. З усіх сіл з’їхалися учасники місцевої самодіяльності, щоб продемонструвати свої таланти.Глядачі вмостилися на солом’яних сидіннях — тут можна і пісень наслухатися, і про своє погомоніти.Столи вгинаються від короваїв. Місцеві ґаздині випікали їх за старовинними рецептами.Маленькі танцюристки приїхали на фестиваль у давньому взутті — постолах. А колектив із села Велицька привезли на фестиваль унікальний танець — “гречку”. “Це суто наш танець, така пісня є лише в людей, які з нашого села і ні в кого більше”, - пояснюють самодіяльні артисти.На завершення учасники цього дійства вишикувалися посеред поля, створивши на землі обриси велетенської мапи України. Ясна річ — із Кримом та Донбасом.

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