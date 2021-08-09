Директора одного з волинських училищ судили за корупцію

Сергія Омелюха судили за адміністративне порушення, пов’язане з корупцією.



Про це йдеться у постанові Турійського районного суду від 27 липня, – пише



Працюючи директором професійно-технічного училища №22 селища Луків він укладав договори про надання послуг з приватним акціонерним товариством «Луківська ПМК-198», одним із засновників якого є його батько Володимир Омелюх.



Очільник навчального закладу не повідомляв Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації або Національне агентство з питань запобігання корупції про наявність у нього реального конфлікту не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального конфлікту інтересів, чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» та вчинив правопорушення, передбачене частиною першою статті 172-7 КУпАП.



Це відбувалося неодноразово. Директор ПТУ підписав акти на прийняття виконаних робіт за березень та травень 2020 року, платіжні доручення від 30 березня 2020 року на суму 1800 гривень та від 25 травня 2020 року на суму 1680 гривень. Загальна сума укладених договорів — 3480 гривень.



На судовому засіданні 20 липня директор луківського ПТУ свою вину у вчиненні правопорушень визнав повністю. Пояснив, що він не знав про те, що його батько є одним із засновників ПрАТ «Луківська ПМК-198», Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та НАЗК про наявність у нього конфлікту інтересів під час виконання покладених на нього обов`язків не повідомляв через неналежне знання антикорупційного законодавства.



Його адвокат Віктор Клімук на судовому засіданні не заперечував вчинення правопорушень і просив звільнити директора ПТУ від відповідальності на підставі статті 22 КУпАП у зв’язку з малозначністю вчинених правопорушень.



Зрештою суддя Роман Тітівалов визнав винним директора професійно-технічного училища №22 селища Луків у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП, та постановив застосувати до нього штраф у розмірі 3400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі директора професійно-технічного училища №22 селища Луківсудили за адміністративне порушення, пов’язане з корупцією.Про це йдеться у постанові Турійського районного суду від 27 липня, – пише «Волинь#infa» Працюючи директором професійно-технічного училища №22 селища Луків він укладав договори про надання послуг з приватним акціонерним товариством «Луківська ПМК-198», одним із засновників якого є його батькоОчільник навчального закладу не повідомляв Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації або Національне агентство з питань запобігання корупції про наявність у нього реального конфлікту не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального конфлікту інтересів, чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» та вчинив правопорушення, передбачене частиною першою статті 172-7 КУпАП.Це відбувалося неодноразово. Директор ПТУ підписав акти на прийняття виконаних робіт за березень та травень 2020 року, платіжні доручення від 30 березня 2020 року на суму 1800 гривень та від 25 травня 2020 року на суму 1680 гривень. Загальна сума укладених договорів — 3480 гривень.На судовому засіданні 20 липня директор луківського ПТУ свою вину у вчиненні правопорушень визнав повністю. Пояснив, що він не знав про те, що його батько є одним із засновників ПрАТ «Луківська ПМК-198», Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та НАЗК про наявність у нього конфлікту інтересів під час виконання покладених на нього обов`язків не повідомляв через неналежне знання антикорупційного законодавства.Його адвокатна судовому засіданні не заперечував вчинення правопорушень і просив звільнити директора ПТУ від відповідальності на підставі статті 22 КУпАП у зв’язку з малозначністю вчинених правопорушень.Зрештою суддявизнав винним директора професійно-технічного училища №22 селища Луків у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП, та постановив застосувати до нього штраф у розмірі 3400 гривень.

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