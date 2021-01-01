На Волині влаштують мандрівний етнофест: відома програма
Сьогодні, 04:33
Протягом серпня у Луцькій міській територіальній громаді відбудеться фестиваль «З родинного джерела». Фестиваль має на меті дослідити й заново відкрити творчі колективи, майстрів народного мистецтва, історичні цікавинки та фольклор приєднаних сіл громади, повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Програма фестивалю:
14 серпня | ЖИДИЧИН
(територія Свято-Миколаївського монастиря, парк Данила Галицького)
13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості
14:00 – 15:00 Відкриття фестивалю, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»
15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 1)
16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька
18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору
21:00 – 23:00 Етно дискотека
15 серпня | РОКИНІ
(територія рокинівського музею історії сільського господарства Волині-скансена)
13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості
14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»
15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 2)
16:30 – 17:30 Виступ спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герць» та клубу сідних єдиноборств «Окінава»
17:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів м. Луцька
18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища
21:00 – 23:00 Етно дискотека
21 серпня | БОГОЛЮБИ
(територія спортивного стадіону)
13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості
14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»
15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 3)
16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька
18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища
21:00 – 23:00 Етно дискотека
22 серпня | ЗАБОРОЛЬ
(територія спортивного стадіону)
13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості
14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»
15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 4)
16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька
18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища, закриття фестивалю
21:00 – 23:00 Етно дискотека
Упродовж фестивальних днів на всіх локаціях діятимуть:
Місцеві гутірки;
Спортивні розваги;
Фотозони, фото інсталяції;
Дитячий світ розваг;
Майстер-класи.
Організатором фестивалю є Луцька міська рада. Виконавці проєкту: комунальний заклад «Центр культури «Княгининок», комунальний заклад «Палац культури міста Луцька», культурно-мистецький центр «Красне».
Вхід вільний
Просимо дотримуватися карантинних правил.
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Програма фестивалю:
14 серпня | ЖИДИЧИН
(територія Свято-Миколаївського монастиря, парк Данила Галицького)
13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості
14:00 – 15:00 Відкриття фестивалю, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»
15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 1)
16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька
18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору
21:00 – 23:00 Етно дискотека
15 серпня | РОКИНІ
(територія рокинівського музею історії сільського господарства Волині-скансена)
13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості
14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»
15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 2)
16:30 – 17:30 Виступ спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герць» та клубу сідних єдиноборств «Окінава»
17:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів м. Луцька
18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища
21:00 – 23:00 Етно дискотека
21 серпня | БОГОЛЮБИ
(територія спортивного стадіону)
13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості
14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»
15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 3)
16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька
18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища
21:00 – 23:00 Етно дискотека
22 серпня | ЗАБОРОЛЬ
(територія спортивного стадіону)
13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості
14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»
15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 4)
16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька
18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища, закриття фестивалю
21:00 – 23:00 Етно дискотека
Упродовж фестивальних днів на всіх локаціях діятимуть:
Місцеві гутірки;
Спортивні розваги;
Фотозони, фото інсталяції;
Дитячий світ розваг;
Майстер-класи.
Організатором фестивалю є Луцька міська рада. Виконавці проєкту: комунальний заклад «Центр культури «Княгининок», комунальний заклад «Палац культури міста Луцька», культурно-мистецький центр «Красне».
Вхід вільний
Просимо дотримуватися карантинних правил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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