На Волині влаштують мандрівний етнофест: відома програма





Програма фестивалю:



14 серпня | ЖИДИЧИН



(територія Свято-Миколаївського монастиря, парк Данила Галицького)



13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості



14:00 – 15:00 Відкриття фестивалю, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»



15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 1)



16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька



18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору



21:00 – 23:00 Етно дискотека



15 серпня | РОКИНІ



(територія рокинівського музею історії сільського господарства Волині-скансена)



13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості



14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»



15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 2)



16:30 – 17:30 Виступ спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герць» та клубу сідних єдиноборств «Окінава»



17:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів м. Луцька



18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища



21:00 – 23:00 Етно дискотека



21 серпня | БОГОЛЮБИ



(територія спортивного стадіону)



13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості



14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»



15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 3)



16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька



18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища



21:00 – 23:00 Етно дискотека



22 серпня | ЗАБОРОЛЬ



(територія спортивного стадіону)



13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості



14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»



15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 4)



16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька



18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища, закриття фестивалю



21:00 – 23:00 Етно дискотека



Упродовж фестивальних днів на всіх локаціях діятимуть:



Місцеві гутірки;

Спортивні розваги;

Фотозони, фото інсталяції;

Дитячий світ розваг;

Майстер-класи.



Організатором фестивалю є Луцька міська рада. Виконавці проєкту: комунальний заклад «Центр культури «Княгининок», комунальний заклад «Палац культури міста Луцька», культурно-мистецький центр «Красне».



Вхід вільний



Просимо дотримуватися карантинних правил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом серпня у Луцькій міській територіальній громаді відбудеться фестиваль «З родинного джерела». Фестиваль має на меті дослідити й заново відкрити творчі колективи, майстрів народного мистецтва, історичні цікавинки та фольклор приєднаних сіл громади, повідомляють на сайті Луцької міської ради.Програма фестивалю:14 серпня | ЖИДИЧИН(територія Свято-Миколаївського монастиря, парк Данила Галицького)13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості14:00 – 15:00 Відкриття фестивалю, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 1)16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору21:00 – 23:00 Етно дискотека15 серпня | РОКИНІ(територія рокинівського музею історії сільського господарства Волині-скансена)13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 2)16:30 – 17:30 Виступ спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герць» та клубу сідних єдиноборств «Окінава»17:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів м. Луцька18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища21:00 – 23:00 Етно дискотека21 серпня | БОГОЛЮБИ(територія спортивного стадіону)13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 3)16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища21:00 – 23:00 Етно дискотека22 серпня | ЗАБОРОЛЬ(територія спортивного стадіону)13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 4)16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища, закриття фестивалю21:00 – 23:00 Етно дискотекаУпродовж фестивальних днів на всіх локаціях діятимуть:Місцеві гутірки;Спортивні розваги;Фотозони, фото інсталяції;Дитячий світ розваг;Майстер-класи.Організатором фестивалю є Луцька міська рада. Виконавці проєкту: комунальний заклад «Центр культури «Княгининок», комунальний заклад «Палац культури міста Луцька», культурно-мистецький центр «Красне».Вхід вільнийПросимо дотримуватися карантинних правил.

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