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На Волині влаштують мандрівний етнофест: відома програма

На Волині влаштують мандрівний етнофест: відома програма
Протягом серпня у Луцькій міській територіальній громаді відбудеться фестиваль «З родинного джерела». Фестиваль має на меті дослідити й заново відкрити творчі колективи, майстрів народного мистецтва, історичні цікавинки та фольклор приєднаних сіл громади, повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Програма фестивалю:

14 серпня | ЖИДИЧИН

(територія Свято-Миколаївського монастиря, парк Данила Галицького)

13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості

14:00 – 15:00 Відкриття фестивалю, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»

15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 1)

16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька

18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору

21:00 – 23:00 Етно дискотека

15 серпня | РОКИНІ

(територія рокинівського музею історії сільського господарства Волині-скансена)

13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості

14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»

15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 2)

16:30 – 17:30 Виступ спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герць» та клубу сідних єдиноборств «Окінава»

17:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів м. Луцька

18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища

21:00 – 23:00 Етно дискотека

21 серпня | БОГОЛЮБИ

(територія спортивного стадіону)

13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості

14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»

15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 3)

16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька

18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища

21:00 – 23:00 Етно дискотека

22 серпня | ЗАБОРОЛЬ

(територія спортивного стадіону)

13:00 – 21:00 Ярмарок майстрів народної творчості

14:00 – 15:00 Відкриття фестивального дня, концертна програма кращих колективів КЗ «Центр культури «Княгининок»

15:00 – 16:30 Пісенний конкурс сімейно-родинної творчості «З родинного джерела» (частина 4)

16:30 – 18:30 Концертна програма кращих колективів міста Луцька

18:30 – 21:00 Виступ Волинського народного хору й запалення родинного вогнища, закриття фестивалю

21:00 – 23:00 Етно дискотека

Упродовж фестивальних днів на всіх локаціях діятимуть:

Місцеві гутірки;
Спортивні розваги;
Фотозони, фото інсталяції;
Дитячий світ розваг;
Майстер-класи.

Організатором фестивалю є Луцька міська рада. Виконавці проєкту: комунальний заклад «Центр культури «Княгининок», комунальний заклад «Палац культури міста Луцька», культурно-мистецький центр «Красне».

Вхід вільний

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Теги: етнофест, «З родинного джерела»
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