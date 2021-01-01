Бойовики вбили у в'язниці на окупованому Донбасі чемпіона України Сотникова та ще 2 ув'язнених

Євген Сотников.



Жахливу новину повідомила радниця голови української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Гайде Різаєва.



Вона заявила, що вбили українця проросійські бойовики у в'язниці окупованого Донбасу. Про це пише



"У цій історії сумно все… Як і злочин Сотникова, і вбивство ув'язнених громадян України збройними формуваннями "Л/ДНР", і неможливість контролювати та вчасно реагувати на події, які відбуваються там",– констатувала вона.



За що засудили Сотникова

Учасник Олімпіади-2008 Євген Сотников сидів у в'язниці за вбивство 18-річного хлопця у запорізькому кафе. Сталося це ще у 2009 році. Тоді суд засудив спортсмена до довічного ув'язнення. У 2011 році вирок пом’якшили до 15 років позбавлення волі.



Зауважимо, що це були не єдині проблеми із законом у Сотникова. У 2007 році його засудили за завдання ушкоджень – спортсмен вистрілив людині в ногу. А у 2008-му він п'яним поранив свого знайомого ножем.



Що відомо про Євгена Сотникова?

Він мав звання заслуженого майстра спорту. Був бронзовим призером Чемпіонату світу в Осаці (2003 рік), бронзовим призером Чемпіонату Європи в Лісабоні (2008 рік), учасником Олімпіади в Пекіні (2008 рік).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На непідконтрольній українському уряду території Донбасу 6 серпня вбили трьох в'язнів. Серед них – дзюдоїст із ЗапоріжжяЖахливу новину повідомила радниця голови української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областяхВона заявила, що вбили українця проросійські бойовики у в'язниці окупованого Донбасу. Про це пише 24КАНАЛ "У цій історії сумно все… Як і злочин Сотникова, і вбивство ув'язнених громадян України збройними формуваннями "Л/ДНР", і неможливість контролювати та вчасно реагувати на події, які відбуваються там",– констатувала вона.Учасник Олімпіади-2008 Євген Сотников сидів у в'язниці за вбивство 18-річного хлопця у запорізькому кафе. Сталося це ще у 2009 році. Тоді суд засудив спортсмена до довічного ув'язнення. У 2011 році вирок пом’якшили до 15 років позбавлення волі.Зауважимо, що це були не єдині проблеми із законом у Сотникова. У 2007 році його засудили за завдання ушкоджень – спортсмен вистрілив людині в ногу. А у 2008-му він п'яним поранив свого знайомого ножем.Він мав звання заслуженого майстра спорту. Був бронзовим призером Чемпіонату світу в Осаці (2003 рік), бронзовим призером Чемпіонату Європи в Лісабоні (2008 рік), учасником Олімпіади в Пекіні (2008 рік).

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