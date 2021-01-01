Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:56
За добу 09 серпня 2021 року в Україні зафіксували 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 37, серед медпрацівників – 28).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 10 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 335 осіб;
летальних випадків – 24;
одужало – 1 390 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 21 705 осіб,
методом ІФА – 7 698 осіб,
експрес-тестами – 15 150 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 260 232 особи;
одужало – 2 192 592 особи;
летальних випадків – 53 124;
проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 167 випадків;
Вінницька область – 29 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 25 випадків;
Донецька область – 78 випадків;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 12 випадків;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 20 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 34 випадки;
Львівська область – 34 випадки;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 35 випадків;
Рівненська область – 19 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 13 випадків;
Харківська область – 60 випадків;
Херсонська область – 19 випадків;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 15 випадків;
Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 10 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 335 осіб;
летальних випадків – 24;
одужало – 1 390 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 21 705 осіб,
методом ІФА – 7 698 осіб,
експрес-тестами – 15 150 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 260 232 особи;
одужало – 2 192 592 особи;
летальних випадків – 53 124;
проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 167 випадків;
Вінницька область – 29 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 25 випадків;
Донецька область – 78 випадків;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 12 випадків;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 20 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 34 випадки;
Львівська область – 34 випадки;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 35 випадків;
Рівненська область – 19 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 13 випадків;
Харківська область – 60 випадків;
Херсонська область – 19 випадків;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 15 випадків;
Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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