Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 10 серпня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 335 осіб;

летальних випадків – 24;

одужало – 1 390 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 21 705 осіб,

методом ІФА – 7 698 осіб,

експрес-тестами – 15 150 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 260 232 особи;

одужало – 2 192 592 особи;

летальних випадків – 53 124;

проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 167 випадків;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 25 випадків;

Донецька область – 78 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 19 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 13 випадків;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 09 серпня 2021 року в Україні зафіксували 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 37, серед медпрацівників – 28).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 10 серпня.Також за минулу добу:госпіталізували – 335 осіб;летальних випадків – 24;одужало – 1 390 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 21 705 осіб,методом ІФА – 7 698 осіб,експрес-тестами – 15 150 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 260 232 особи;одужало – 2 192 592 особи;летальних випадків – 53 124;проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 167 випадків;Вінницька область – 29 випадків;Волинська область – 3 випадки;Дніпропетровська область – 25 випадків;Донецька область – 78 випадків;Житомирська область – 20 випадків;Закарпатська область – 12 випадків;Запорізька область – 34 випадки;Івано-Франківська область – 13 випадків;Київська область – 20 випадків;Кіровоградська область – 4 випадки;Луганська область – 34 випадки;Львівська область – 34 випадки;Миколаївська область – 9 випадків;Одеська область – 62 випадки;Полтавська область – 35 випадків;Рівненська область – 19 випадків;Сумська область – 18 випадків;Тернопільська область – 13 випадків;Харківська область – 60 випадків;Херсонська область – 19 випадків;Хмельницька область – 35 випадків;Черкаська область – 13 випадків;Чернівецька область – 15 випадків;Чернігівська область – 10 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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