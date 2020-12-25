Курс валют у Луцьку на 10 серпня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку станом на 10 серпня 2021 року такий: купівля – 26.801, а продаж – 26,900.
Євро при купівлі становить – 31.530, продажу – 31.600.
Курс російського рубля: купівля – 0.360, продаж – 0.365.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.908, продаж – 6.900.
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Євро при купівлі становить – 31.530, продажу – 31.600.
Курс російського рубля: купівля – 0.360, продаж – 0.365.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.908, продаж – 6.900.
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