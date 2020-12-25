Курс валют у Луцьку на 10 серпня





Євро при купівлі становить – 31.530, продажу – 31.600.



Курс російського рубля: купівля – 0.360, продаж – 0.365.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.908, продаж – 6.900.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 10 серпня 2021 року такий: купівля – 26.801, а продаж – 26,900.Євро при купівлі становить – 31.530, продажу – 31.600.Курс російського рубля: купівля – 0.360, продаж – 0.365.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.908, продаж – 6.900.

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