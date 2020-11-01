В Україні планують знизити тариф на електроенергію





Про таке рішення йдеться в матеріалі



Спочатку обговорювали введення декількох різних тарифів (ціна повинна була рости залежно від обсягів споживання). Але раптово від ідеї відмовилися і почали обговорювати зниження тарифу до 1,44 грн за кВт*год для всіх категорій громадян.



Щоб компенсувати втрати в обленерго, вирішили вилучити кошти з ремонтів електричних мереж. Фактично, це скасовує запроваджені раніше RAB-тарифи, суть яких і була у виділенні частини прибутку на модернізацію цих мереж. Але заплатять за зниження тарифів не тільки облгази, а й державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго".Схема працюватиме так:



"Енергоатом" буде зобов'язаний продавати струм для потреб населення за фіксованою вартістю – 15 коп за кВт*год, а "Укргідроенерго" – по 1 коп за кВт*год.



Далі будуть додаватися витрати на транспортування і вийде кінцева ціна. Для споживачів у різних областях вона може бути різна. За словами Попенка, в Києві зараз це приблизно 2 грн, а в Луганській області – близько 4 грн. Різницю між ринковою ціною на електроенергію і пільговим тарифом компенсуватимуть обленерго.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тариф на електроенергію вирішили знизити з 1,68 до 1,44 грн за кВт*год. Це хочуть зробити завдяки відмові від спеціальних тарифів, які вводилися на ремонт електричних мереж.Про таке рішення йдеться в матеріалі OBOZREVATEL Спочатку обговорювали введення декількох різних тарифів (ціна повинна була рости залежно від обсягів споживання). Але раптово від ідеї відмовилися і почали обговорювати зниження тарифу до 1,44 грн за кВт*год для всіх категорій громадян.Щоб компенсувати втрати в обленерго, вирішили вилучити кошти з ремонтів електричних мереж. Фактично, це скасовує запроваджені раніше RAB-тарифи, суть яких і була у виділенні частини прибутку на модернізацію цих мереж. Але заплатять за зниження тарифів не тільки облгази, а й державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго".Схема працюватиме так:"Енергоатом" буде зобов'язаний продавати струм для потреб населення за фіксованою вартістю – 15 коп за кВт*год, а "Укргідроенерго" – по 1 коп за кВт*год.Далі будуть додаватися витрати на транспортування і вийде кінцева ціна. Для споживачів у різних областях вона може бути різна. За словами Попенка, в Києві зараз це приблизно 2 грн, а в Луганській області – близько 4 грн. Різницю між ринковою ціною на електроенергію і пільговим тарифом компенсуватимуть обленерго.

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