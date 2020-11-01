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В Україні планують знизити тариф на електроенергію

В Україні планують знизити тариф на електроенергію
В Україні тариф на електроенергію вирішили знизити з 1,68 до 1,44 грн за кВт*год. Це хочуть зробити завдяки відмові від спеціальних тарифів, які вводилися на ремонт електричних мереж.

Про таке рішення йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Спочатку обговорювали введення декількох різних тарифів (ціна повинна була рости залежно від обсягів споживання). Але раптово від ідеї відмовилися і почали обговорювати зниження тарифу до 1,44 грн за кВт*год для всіх категорій громадян.

Щоб компенсувати втрати в обленерго, вирішили вилучити кошти з ремонтів електричних мереж. Фактично, це скасовує запроваджені раніше RAB-тарифи, суть яких і була у виділенні частини прибутку на модернізацію цих мереж. Але заплатять за зниження тарифів не тільки облгази, а й державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго".Схема працюватиме так:

"Енергоатом" буде зобов'язаний продавати струм для потреб населення за фіксованою вартістю – 15 коп за кВт*год, а "Укргідроенерго" – по 1 коп за кВт*год.

Далі будуть додаватися витрати на транспортування і вийде кінцева ціна. Для споживачів у різних областях вона може бути різна. За словами Попенка, в Києві зараз це приблизно 2 грн, а в Луганській області – близько 4 грн. Різницю між ринковою ціною на електроенергію і пільговим тарифом компенсуватимуть обленерго.

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Теги: тарифи, Кабмін, електроенергія
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