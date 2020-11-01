В Україні планують знизити тариф на електроенергію
Сьогодні, 09:16
В Україні тариф на електроенергію вирішили знизити з 1,68 до 1,44 грн за кВт*год. Це хочуть зробити завдяки відмові від спеціальних тарифів, які вводилися на ремонт електричних мереж.
Про таке рішення йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
Спочатку обговорювали введення декількох різних тарифів (ціна повинна була рости залежно від обсягів споживання). Але раптово від ідеї відмовилися і почали обговорювати зниження тарифу до 1,44 грн за кВт*год для всіх категорій громадян.
Щоб компенсувати втрати в обленерго, вирішили вилучити кошти з ремонтів електричних мереж. Фактично, це скасовує запроваджені раніше RAB-тарифи, суть яких і була у виділенні частини прибутку на модернізацію цих мереж. Але заплатять за зниження тарифів не тільки облгази, а й державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго".Схема працюватиме так:
"Енергоатом" буде зобов'язаний продавати струм для потреб населення за фіксованою вартістю – 15 коп за кВт*год, а "Укргідроенерго" – по 1 коп за кВт*год.
Далі будуть додаватися витрати на транспортування і вийде кінцева ціна. Для споживачів у різних областях вона може бути різна. За словами Попенка, в Києві зараз це приблизно 2 грн, а в Луганській області – близько 4 грн. Різницю між ринковою ціною на електроенергію і пільговим тарифом компенсуватимуть обленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про таке рішення йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
Спочатку обговорювали введення декількох різних тарифів (ціна повинна була рости залежно від обсягів споживання). Але раптово від ідеї відмовилися і почали обговорювати зниження тарифу до 1,44 грн за кВт*год для всіх категорій громадян.
Щоб компенсувати втрати в обленерго, вирішили вилучити кошти з ремонтів електричних мереж. Фактично, це скасовує запроваджені раніше RAB-тарифи, суть яких і була у виділенні частини прибутку на модернізацію цих мереж. Але заплатять за зниження тарифів не тільки облгази, а й державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго".Схема працюватиме так:
"Енергоатом" буде зобов'язаний продавати струм для потреб населення за фіксованою вартістю – 15 коп за кВт*год, а "Укргідроенерго" – по 1 коп за кВт*год.
Далі будуть додаватися витрати на транспортування і вийде кінцева ціна. Для споживачів у різних областях вона може бути різна. За словами Попенка, в Києві зараз це приблизно 2 грн, а в Луганській області – близько 4 грн. Різницю між ринковою ціною на електроенергію і пільговим тарифом компенсуватимуть обленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де на Волині зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом
Сьогодні, 09:29
В Україні планують знизити тариф на електроенергію
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 10 серпня
Сьогодні, 09:08
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*
Сьогодні, 09:00
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:56