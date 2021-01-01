Де на Волині зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом
Сьогодні, 09:29
Головний державний санітарний лікар Волинської області інформує, що станом на 10 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
За результатами епідрозслідування встановлено, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу одужала 1 особа, здійснили 318 тестувань методом ПЛР, 247 – методом ІФА та 459 експрес-тестів на антиген.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцька ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 343 (з них дітей – 3222 та медичних працівників –3634),
одужало ( осіб) – 61 068 (з них дітей – 3216 та медичних працівників –3601),
летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).
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За результатами епідрозслідування встановлено, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу одужала 1 особа, здійснили 318 тестувань методом ПЛР, 247 – методом ІФА та 459 експрес-тестів на антиген.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцька ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 343 (з них дітей – 3222 та медичних працівників –3634),
одужало ( осіб) – 61 068 (з них дітей – 3216 та медичних працівників –3601),
летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).
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