Де на Волині зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом

Головний державний санітарний лікар Волинської області інформує, що станом на 10 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.За результатами епідрозслідування встановлено, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу одужала 1 особа, здійснили 318 тестувань методом ПЛР, 247 – методом ІФА та 459 експрес-тестів на антиген.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ –Володимир-Волинська ТГ –За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 343 (з них дітей – 3222 та медичних працівників –3634),одужало ( осіб) – 61 068 (з них дітей – 3216 та медичних працівників –3601),летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).