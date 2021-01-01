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Де на Волині зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом

Де на Волині зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом
Головний державний санітарний лікар Волинської області інформує, що станом на 10 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За результатами епідрозслідування встановлено, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Також за добу одужала 1 особа, здійснили 318 тестувань методом ПЛР, 247 – методом ІФА та 459 експрес-тестів на антиген.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцька ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих.

За весь час пандемії в області:

захворіло (осіб) – 62 343 (з них дітей – 3222 та медичних працівників –3634),
одужало ( осіб) – 61 068 (з них дітей – 3216 та медичних працівників –3601),
летальних випадків (осіб) –1 205 (з них медичних працівників –29).

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика
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