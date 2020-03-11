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На Волині Держгеокадастр незаконно заволодів землею вартістю майже 15 мільйонів гривень

На Волині Держгеокадастр незаконно заволодів землею вартістю майже 15 мільйонів гривень
За втручання прокуратури у власність держави на Волині повернули земельну ділянку лісового фонду вартістю 14,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задовольнив позовні вимоги Волинської обласної прокуратури та повернув у державну власність земельну ділянку площею майже 9 га й вартістю 14,6 млн грн на території Ковельського району Волинської області.

Прокурори звернулися в суд із позовом в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Ковельської райдержадміністрації та Головного Управління Держгеокадастру у Волинській області, аби витребувати у власність держави земельну ділянку, цільове призначення якої було незаконно змінене.

Землі, які належать до земель лісового фонду, неправомірно вилучили у державного лісогосподарського підприємства, зареєстрували як землі сільськогосподарського призначення та передали у власність Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, яке мало намір ними розпоряджатися.

У суді прокурори довели незаконність цієї оборудки й рішенням суду земельна ділянку витребували із незаконного володіння та повернули у власність держави.

Зауважимо, що органи обласної прокуратури цьогоріч подали 8 позовних заяв щодо повернення державі неправомірно вилучених земель лісогосподарського призначення площею понад 100 га та вартістю більше 146 млн гривень. На тепер із них задоволено два позови на суму 16,8 млн грн, інші перебувають в провадженні суду.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, земля, Держгеокадастр, Ковельщина, прокуратура, суд
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