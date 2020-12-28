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Хотіли застрелити свиню: волинянин з рушниці поранив товариша

Хотіли застрелити свиню: волинянин з рушниці поранив товариша
Житель Ковельського району отримав вирок за незаконне поводження зі зброєю та нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості через необережність.

Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд Волинської області 5 серпня, пише ІА Конкурент.

Як вбачається із тексту судового рішення, житель Ковельщини 18 грудня 2020 року разом із товаришем вирішили забити свійську свиню. Для цього господар вирішив використати саморобну рушницю, яку придбав десять років тому. Однак постріл виявився невлучним. Замість свині чоловік влучив у руку свого приятеля. В результаті пострілу той отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Правоохоронці, окрім рушниці, виявили у домоволодінні волинянина патрони та порох. Відтак окрім нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості через необережність, його судили ще й за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, адже жодних дозвільних документів чоловік не мав.

У суді підсудний свою вину визнав та щиро розкаявся. В результаті суд, дослідивши всі обставини справи, призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з іспитовим строком один рік.

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Теги: свиня, рушниці, постріл, суд, Ковельщина
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