Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині
Сьогодні, 10:03
ДТП на автодорозі «Львів – Луцьк» сталася 9 серпня близько 14:30 год. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
Житель Луцька, 1972 року народження, керуючи автомобілем «Мерседес Бенц Е220», в с. Прибужани Львівського району здійснив зіткнення з велосипедистом.
Ним виявився житель села Обидів Львівського району, 1965 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.
Обставини події встановлюються.
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Житель Луцька, 1972 року народження, керуючи автомобілем «Мерседес Бенц Е220», в с. Прибужани Львівського району здійснив зіткнення з велосипедистом.
Ним виявився житель села Обидів Львівського району, 1965 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.
Обставини події встановлюються.
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