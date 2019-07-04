Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині





Житель Луцька, 1972 року народження, керуючи автомобілем «Мерседес Бенц Е220», в с. Прибужани Львівського району здійснив зіткнення з велосипедистом.



Ним виявився житель села Обидів Львівського району, 1965 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.



Обставини події встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП на автодорозі «Львів – Луцьк» сталася 9 серпня близько 14:30 год. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.Житель Луцька, 1972 року народження, керуючи автомобілем «Мерседес Бенц Е220», в с. Прибужани Львівського району здійснив зіткнення з велосипедистом.Ним виявився житель села Обидів Львівського району, 1965 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.Обставини події встановлюються.

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