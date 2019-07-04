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Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині

Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині
ДТП на автодорозі «Львів – Луцьк» сталася 9 серпня близько 14:30 год. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Житель Луцька, 1972 року народження, керуючи автомобілем «Мерседес Бенц Е220», в с. Прибужани Львівського району здійснив зіткнення з велосипедистом.

Ним виявився житель села Обидів Львівського району, 1965 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

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Теги: ДТП, Львівщина, смерть, лучанин, велосипедист
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