У яких населених пунктах Волині цими днями діятиме мобільний сервісний центр МВС

Мобільний сервісний центр МВС вирушає до трьох населених пунктів Волині вже завтра, 11 серпня. Про це інформують у пресслужбі центру.Отже, автомобіль, де можна буде зареєструвати авто, обміняти посвідчення та здійснити чимало інших процедур, виїздить до смт. Маневичі вже 11 серпня.Там він працюватиме з 11:00 до 16:00. Наступною локацією буде смт. Стара Вижіка 18 серпня. Графік роботи також - 11:00-16:00.25 серпня мобільний сервісний центр МВС прибуде до Горохова і працюватиме там з 10:00 до 16:00.