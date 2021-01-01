У яких населених пунктах Волині цими днями діятиме мобільний сервісний центр МВС
Сьогодні, 10:21
Мобільний сервісний центр МВС вирушає до трьох населених пунктів Волині вже завтра, 11 серпня. Про це інформують у пресслужбі центру.
Отже, автомобіль, де можна буде зареєструвати авто, обміняти посвідчення та здійснити чимало інших процедур, виїздить до смт. Маневичі вже 11 серпня.
Там він працюватиме з 11:00 до 16:00. Наступною локацією буде смт. Стара Вижіка 18 серпня. Графік роботи також - 11:00-16:00.
25 серпня мобільний сервісний центр МВС прибуде до Горохова і працюватиме там з 10:00 до 16:00.
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Отже, автомобіль, де можна буде зареєструвати авто, обміняти посвідчення та здійснити чимало інших процедур, виїздить до смт. Маневичі вже 11 серпня.
Там він працюватиме з 11:00 до 16:00. Наступною локацією буде смт. Стара Вижіка 18 серпня. Графік роботи також - 11:00-16:00.
25 серпня мобільний сервісний центр МВС прибуде до Горохова і працюватиме там з 10:00 до 16:00.
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