У Кривому Розі подружжя пенсіонерів викинулося з вікна
Сьогодні, 13:25
У Кривому Розі рано-вранці 9 серпня подружжя пенсіонерів викинулося з вікон своєї квартири на четвертому поверсі багатоповерхового будинку. Водночас літні люди залишили передсмертну записку з проханням нікого не звинувачувати в їхній смерті. Про це пише "Обозреватель".
83-річна жінка стрибнула першою з вікна кухні, а її 84-річний чоловік за кілька хвилин з вікна спальні. Сусіди загиблих відгукнулися про них як про хороших людей, які ніколи не конфліктували і завжди були добрими до інших, йдеться у сюжеті ТСН.
Чоловік, який наклав на себе руки, раніше викладав у місцевій школі російську мову і літературу. Його дружина раніше працювала в лікарні акушером-гінекологом. Про обох добре говорили на роботі. Єдине, що затьмарювало життя подружжя, за версією сусідів, – син, який зловживав алкоголем.
У поліції журналістам розповіли, що перевіряють кілька версій самогубства. За однією з них у одного з подружжя виявили онкологію з поганим прогнозом. Також у поліції не підтверджують, але і не спростовують інформацію, що у подружжя нібито були борги перед банком.
Тіла людей похилого віку направлені на судово-медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України (Самогубство).
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83-річна жінка стрибнула першою з вікна кухні, а її 84-річний чоловік за кілька хвилин з вікна спальні. Сусіди загиблих відгукнулися про них як про хороших людей, які ніколи не конфліктували і завжди були добрими до інших, йдеться у сюжеті ТСН.
Чоловік, який наклав на себе руки, раніше викладав у місцевій школі російську мову і літературу. Його дружина раніше працювала в лікарні акушером-гінекологом. Про обох добре говорили на роботі. Єдине, що затьмарювало життя подружжя, за версією сусідів, – син, який зловживав алкоголем.
У поліції журналістам розповіли, що перевіряють кілька версій самогубства. За однією з них у одного з подружжя виявили онкологію з поганим прогнозом. Також у поліції не підтверджують, але і не спростовують інформацію, що у подружжя нібито були борги перед банком.
Тіла людей похилого віку направлені на судово-медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України (Самогубство).
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Коментарі 1
Батьки Зеленського в Кривому живуть.
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