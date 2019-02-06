У Кривому Розі подружжя пенсіонерів викинулося з вікна





83-річна жінка стрибнула першою з вікна кухні, а її 84-річний чоловік за кілька хвилин з вікна спальні. Сусіди загиблих відгукнулися про них як про хороших людей, які ніколи не конфліктували і завжди були добрими до інших, йдеться у сюжеті ТСН.



Чоловік, який наклав на себе руки, раніше викладав у місцевій школі російську мову і літературу. Його дружина раніше працювала в лікарні акушером-гінекологом. Про обох добре говорили на роботі. Єдине, що затьмарювало життя подружжя, за версією сусідів, – син, який зловживав алкоголем.



У поліції журналістам розповіли, що перевіряють кілька версій самогубства. За однією з них у одного з подружжя виявили онкологію з поганим прогнозом. Також у поліції не підтверджують, але і не спростовують інформацію, що у подружжя нібито були борги перед банком.



Тіла людей похилого віку направлені на судово-медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України (Самогубство).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі рано-вранці 9 серпня подружжя пенсіонерів викинулося з вікон своєї квартири на четвертому поверсі багатоповерхового будинку. Водночас літні люди залишили передсмертну записку з проханням нікого не звинувачувати в їхній смерті. Про це пише "Обозреватель". 83-річна жінка стрибнула першою з вікна кухні, а її 84-річний чоловік за кілька хвилин з вікна спальні. Сусіди загиблих відгукнулися про них як про хороших людей, які ніколи не конфліктували і завжди були добрими до інших, йдеться у сюжеті ТСН.Чоловік, який наклав на себе руки, раніше викладав у місцевій школі російську мову і літературу. Його дружина раніше працювала в лікарні акушером-гінекологом. Про обох добре говорили на роботі. Єдине, що затьмарювало життя подружжя, за версією сусідів, – син, який зловживав алкоголем.У поліції журналістам розповіли, що перевіряють кілька версій самогубства. За однією з них у одного з подружжя виявили онкологію з поганим прогнозом. Також у поліції не підтверджують, але і не спростовують інформацію, що у подружжя нібито були борги перед банком.Тіла людей похилого віку направлені на судово-медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України (Самогубство).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію