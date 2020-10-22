Двоє братів на Волині побили чоловіка і запхали в багажник





Відповідний вирок ухвалив Ковельський міськрайонний суд 6 серпня, інформує



Як вбачається із тексту судового рішення, двоє працевлаштованих і раніше не судимих чоловіків, один із яких був одружений на момент вчинення злочину, відпочивали у кафе. У якийсь момент один із них, висловлюючись ненормативною лексикою, розпочав словесну перепалку із чоловіком, який сидів за іншим столиком разом із подругою.



Словесна перепалка, яка виникла тому, що одному із братів не сподобалося, що з ним не привіталися, дуже швидко переросла у бійку. Один із дебоширів вдарив потерпілого в обличчя. Після цього до бійки долучився і його брат. Чоловіка повалили на підлогу і почали наносити удари ногами по всьому тілу. Подругу чоловіка, яка намагалася вступитися за нього, відштовхували.



Побиття тривало доти, допоки в ситуацію не втрутився власник кафе. Тоді бійка продовжилася на вулиці. Чоловіки наздогнали потерпілого з його подругою, які намагалися заховатися, та продовжили побиття. Опісля підняли потерпілого та запхали у багажник свого автомобіля Volkswagen Touareg.



Як розповів на суді потерпілий, у багажному відділенні бракувало кисню, тож він почав задихатися. Чоловіка катали близько двадцяти хвилин, а потім дістали із багажника у невідомому йому місці і продовжили бити ногами по різним частинам тіла.



У результаті побоїв він отримав численні забої та струс головного мозку, що відноситься до легких тілесних ушкоджень. Після побиття чоловіки знову запхали потерпілого в багажник та повернули у кафе, де на того вже чекали друзі, які дізналися про конфлікт. За їхніми словами, коли потерпілого привезли назад до кафе, то брати вже не проявляли агресію, тож вони разом випили алкогольні напої, після чого потерпілого забрали додому.



На суді обоє братів повністю визнали свою вину та щиро розкаялися. Пояснили, що причиною такої поведінки став алкоголь. Також кривдники примирилися із потерпілим, публічно попросили у нього вибачення, відшкодували моральну та матеріальну шкоду та запевнили суд, що повністю переосмислили свою поведінку і стали на шлях виправлення. Зокрема, допоки розглядалася справа, другий з братів встиг одружитися та стати батьком.



В результаті обом братам призначили покарання у вигляді трьох років обмеження волі з іспитовим строком два місяці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 29 вересня 2019 року двоє братів відпочивали у кафе. Близько четвертої ранку їм не сподобався знайомий їм чоловік, який за сусіднім столиком спілкувався зі своєю подругою. Між ними і раніше часто виникали суперечки. Словесна перепалка дуже швидко переросла у справжні «розбірки». В результаті обоє дебоширів постали перед судом.Відповідний вирок ухвалив Ковельський міськрайонний суд 6 серпня, інформує ІА Конкурент. Як вбачається із тексту судового рішення, двоє працевлаштованих і раніше не судимих чоловіків, один із яких був одружений на момент вчинення злочину, відпочивали у кафе. У якийсь момент один із них, висловлюючись ненормативною лексикою, розпочав словесну перепалку із чоловіком, який сидів за іншим столиком разом із подругою.Словесна перепалка, яка виникла тому, що одному із братів не сподобалося, що з ним не привіталися, дуже швидко переросла у бійку. Один із дебоширів вдарив потерпілого в обличчя. Після цього до бійки долучився і його брат. Чоловіка повалили на підлогу і почали наносити удари ногами по всьому тілу. Подругу чоловіка, яка намагалася вступитися за нього, відштовхували.Побиття тривало доти, допоки в ситуацію не втрутився власник кафе. Тоді бійка продовжилася на вулиці. Чоловіки наздогнали потерпілого з його подругою, які намагалися заховатися, та продовжили побиття. Опісля підняли потерпілого та запхали у багажник свого автомобіля Volkswagen Touareg.Як розповів на суді потерпілий, у багажному відділенні бракувало кисню, тож він почав задихатися. Чоловіка катали близько двадцяти хвилин, а потім дістали із багажника у невідомому йому місці і продовжили бити ногами по різним частинам тіла.У результаті побоїв він отримав численні забої та струс головного мозку, що відноситься до легких тілесних ушкоджень. Після побиття чоловіки знову запхали потерпілого в багажник та повернули у кафе, де на того вже чекали друзі, які дізналися про конфлікт. За їхніми словами, коли потерпілого привезли назад до кафе, то брати вже не проявляли агресію, тож вони разом випили алкогольні напої, після чого потерпілого забрали додому.На суді обоє братів повністю визнали свою вину та щиро розкаялися. Пояснили, що причиною такої поведінки став алкоголь. Також кривдники примирилися із потерпілим, публічно попросили у нього вибачення, відшкодували моральну та матеріальну шкоду та запевнили суд, що повністю переосмислили свою поведінку і стали на шлях виправлення. Зокрема, допоки розглядалася справа, другий з братів встиг одружитися та стати батьком.В результаті обом братам призначили покарання у вигляді трьох років обмеження волі з іспитовим строком два місяці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію