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На Волині ремонтують ще одну дорогу до Світязя. ФОТО

На Волині ремонтують ще одну дорогу до Світязя. ФОТО
На Волині відновлюються територіальний автошлях Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/, що пролягає вздовж північної сторони перлини Шацьких озер. Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

Із 13,2 км протяжності дороги 5,6 км потребувало невідкладного відновлення. Ремонт вже стартував – на відтинку від села Пульмо до урочища «Гряда» працюють дорожники. Замість зношеного білощебеневого та грунтового покриття зводиться багатошаровий міцний дорожній одяг з асфальтованим покриттям.

Підрядник відпрофілював старе покриття і укладає шари основи зі щебенево-піщаної суміші. Водночас проводяться роботи з видалення порослі в смузі відведення. За сприятливої погоди працюють і вдень, і вночі.

Проєктною документацією передбачено влаштування двох шарів основи, поверх якої – два шари асфальту, нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, влаштування тротуару по всій протяжності ділянки зі сторони прибережної смуги Світязя, облаштування узбіч, а також ремонт розташованого на цій ділянці мосту.

Ремонтні роботи планують завершити в жовтні.
На Волині ремонтують ще одну дорогу до Світязя. ФОТО

Рух транспорту ділянкою Пульмо – Гряда організовано в реверсному режимі. Цьогоріч це третя дорога на території багатої на водойми Шаччини, що відновлюється у рамках президентської програми.

На сьогодні відремонтовано понад 26 км автошляху Т-03-02 та всю дорогу Т-03-06 – 22,5 км.
На Волині ремонтують ще одну дорогу до Світязя. ФОТО
На Волині ремонтують ще одну дорогу до Світязя. ФОТО

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Теги: Світязь, дорога, ремонт
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