Волинянин вкрав в односельця скутер: йому загрожує до 5 років за ґратами





Про це



Учора, 9 серпня, до поліції із заявою звернувся 56-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що вночі з його господарства викрали скутер Suzuki.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний односелець заявника. Транспортний засіб вилучили.



Санкція ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За незаконне заволодіння скутером волинянину загрожує до п’яти років позбавлення волі.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 9 серпня, до поліції із заявою звернувся 56-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що вночі з його господарства викрали скутер Suzuki.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний односелець заявника. Транспортний засіб вилучили.Санкція ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.Триває слідство.

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