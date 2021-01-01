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Волинянин вкрав в односельця скутер: йому загрожує до 5 років за ґратами

Волинянин вкрав в односельця скутер: йому загрожує до 5 років за ґратами
За незаконне заволодіння скутером волинянину загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 9 серпня, до поліції із заявою звернувся 56-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що вночі з його господарства викрали скутер Suzuki.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний односелець заявника. Транспортний засіб вилучили.

Санкція ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Триває слідство.

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Теги: Волинь, крадіжка, скутер, Ковельщина, поліція
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