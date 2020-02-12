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Рибалки на Волині «здали» правоохоронцям браконьєра

Рибалки на Волині «здали» правоохоронцям браконьєра
10 серпня 2021 року до Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від рибалок-любителів про факт грубого порушення Правил рибальства. Про це інформують у пресслужбі патруля.

Рибалки повідомили, що на водному об’єкті, поблизу с. Заріччя Володимир-Волинської ТГ Володимир-Волинського району Волинської області, громадяни знаходяться на водоймі з сіткою.

Державні інспектори рибоохорони спільно з офіцерами громад Зимнівської та Володимир-Волинської ТГ оперативно прибули на вказане місце події. Під час обстеження водного об’єкту виявили громадянина, що здійснював вилов водних біоресурсів двома сітним знаряддями лову. Завдяки оперативності рибпатрульних та поліцейських порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.

На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучено.
Рибалки на Волині «здали» правоохоронцям браконьєра




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Теги: рибалки, браконьєр, рибпатруль
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