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На Волині закриють дві школи: назвали причину

На Волині закриють дві школи: назвали причину
У Ратнівській ТГ ліквідують ЗОШ І-ІІ ступеня с. Краска та ЗОШ І ступеня с. Доманове. Відповідне рішеня прийняли на сесії Ратнівської селищної ради, інформує депутат селищної ради Андрій Харлампович у Facebook.

«Надіюсь , що рішення прийнято відповідально, кожним депутатом , що голосував «за», і піде на користь учням», - написав він.

Таке рішення прийняли, зважаючи на демографічну ситуацію на території Ратнівської територіальної громади та у зв’язку з низькою наповнюваністю класів у вказаних закладах освіти, оскільки кількість учнів у класі державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів.

У селищній раді інформують, що у 2020-2021 навчальному році у ЗОШ І-ІІ ступеня с. Краска освіту здобувало 30 учнів, а на наступний навчальний рік буде 26: в першому класі – 0, другому класі - 3, третьому класі – 2, четвертому класі – 0, п’ятому класі – 4, шостому класі – 7, сьомому класі – 5, восьмому класі – 5, дев’ятому – 0 учнів.

У ЗОШ І ступеня с. Доманове навчався 21 учень, а на наступний навчальний рік буде 17: в першому класі – 2, другому класі - 3, третьому класі – 5, четвертому класі – 7.
На Волині закриють дві школи: назвали причину

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Теги: школи, закриття, Волинь
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