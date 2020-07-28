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На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу

На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу
У Волинській області станом на 9 серпня провели 10 щеплень дітям віком 16-17 років. Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Вакцинували жителів Луцька, Володимира-Волинського, Нововолинська, Любомля, Горохівської ТГ, Ковельської ТГ та Любешівської ТГ.

Усі діти отримали першу дозу вакцини Pfizer перед виїздом на навчання в країни Європи.

До слова, дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів.

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Теги: вакцинація, підлітки, навчання, діти, Волинь, Європа
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