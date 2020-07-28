На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу
Сьогодні, 11:53
У Волинській області станом на 9 серпня провели 10 щеплень дітям віком 16-17 років. Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Вакцинували жителів Луцька, Володимира-Волинського, Нововолинська, Любомля, Горохівської ТГ, Ковельської ТГ та Любешівської ТГ.
Усі діти отримали першу дозу вакцини Pfizer перед виїздом на навчання в країни Європи.
До слова, дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів.
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Вакцинували жителів Луцька, Володимира-Волинського, Нововолинська, Любомля, Горохівської ТГ, Ковельської ТГ та Любешівської ТГ.
Усі діти отримали першу дозу вакцини Pfizer перед виїздом на навчання в країни Європи.
До слова, дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів.
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