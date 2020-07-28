На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу





Вакцинували жителів Луцька, Володимира-Волинського, Нововолинська, Любомля, Горохівської ТГ, Ковельської ТГ та Любешівської ТГ.



Усі діти отримали першу дозу вакцини Pfizer перед виїздом на навчання в країни Європи.



До слова, дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області станом на 9 серпня провели 10 щеплень дітям віком 16-17 років. Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Вакцинували жителів Луцька, Володимира-Волинського, Нововолинська, Любомля, Горохівської ТГ, Ковельської ТГ та Любешівської ТГ.Усі діти отримали першу дозу вакцини Pfizer перед виїздом на навчання в країни Європи.До слова, дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів.

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