Спортзали Луцька: де і за скільки грошей тренуватися

У наш час модно бути здоровим, спортивним та впевненим в собі. Тим паче, спорт набув особливої популярності після карантину, під час якого щоденна активність людей суттєво знизилася. Всі сумували за рухом, тому після локдауну і в Луцьку чимало містян вирушили на тренування.В обласному центрі Волині працює чимало спортивних закладів.створило підбірку найпопулярніших закладів Луцька із цінами.Зауважимо, що тим, хто хоче займатися у залі із тренером, а не самостійно, доведеться платити додатково за ці тренування. Спортзали ж на своїх офіційних сторінках у соцмережах та на сайтах дуже рідко вказують вартість занять із тренером.Заклад розташований на проспекті Василя Мойсея, 7А. Це перший спортивний центр з повним спектром фітнес-послуг як для дорослих, так і для маленьких клієнтів. Повноформатна аквазона з трьома басейнами, тренажерний зал з професійним обладнанням, банний лаунж та перша у місті дитяча фітнес-академія.У спортзалі можна відвідувати також індивідуальні заняття з тренером, групові заняття, масаж тощо.абонементи у закладі можна придбати як на місяць, так і на рік. Абонемент «Sport повного дня» на місяць коштує 490 гривень, на рік - 5 880 гривень. Він включає в себе можливість відвідування тренажерної зали та групових занять.Абонемент «Life повного дня» на місяць - 990 гривень, на рік - 11 880 гривень. Передбачає відвідування басейну, бані та SPA.Абонемент «Sport + Life повного дня» на місяць - 1 083 гривні, на рік - 12 990 гривень. Він включає в себе тренажерну залу, групові заняття, басейн, бані і SPA.Абонемент «Premium повного дня» на місяць - 1 199 гривень, на рік - 14 390 гривень. Передбачає можливість відвідування тренажерної зали, групових занять, басейну, бані і SPA, а також Premium-сервіси.Контакти: 03322 84222.Графік роботи:з понеділка по п'ятницю - 07:00-23:00;субота-неділя - 09:00–22:00.Є 6 закладів мережі у Луцьку:- вулиця Єршова, 11;- вулиця Конякіна, 14;- проспект Волі, 42;- вулиця Дубнівська, 15;- вулиця Сухомлинського, 1;- вулиця Львівська, 75.Також є зали у селах Липини (вулиця Січових Стрільців, 2В) та Копачівка (вулиця Першотравнева, 48).Спортивний клуб «Інтер-Атлетика» – багатопрофільний спортивно-оздоровчий комплекс, орієнтований на широку аудиторію. До послуг клієнтам пропонують тренажерні зали з сучасним обладнанням, заняття з карате, боксу, групові заняття з аеробіки та фітнесу, Pole-Dance, а також сауну, солярій, масаж, сквош, настільний теніс та багато іншого.абонементів у різних локаціях мережі відрізняється.У закладі можна займатись індивідуально з тренером або відвідувати групові заняття.Контакти: (095) 152-23-33 (понеділок-п'ятниця, з 10:00 до 18:00).Графік роботи кожного залу можна знайти заАдреса: вулиця Конякіна, 30.- Разове відвідування (придбання тільки онлайн) - 80грн / 3дні;- Повний день 5 тренувань - 300грн / 15днів;- Ранковий 15 тренувань - 400грн / 1міс (з 7:00 до 16:00);- Повний день 15 тренувань - 500грн / 1міс.Також можна відвідувати індивідуальні заняття з тренером. Вартість 10 тренувань у ФК «Атлетіко» - від 1 тисячі до 1 500 гривень.Час роботи: з 7:00 до 23:00.Контакти: 067 657 3226.Спортзал розташований у готельно-ресторанному комплексі «Maximus», що на вулиці Електроапаратній, 4. Це просторий, сучасний зал облаштований як для досвідчених спортсменів, так і для новачків.Просторе приміщення поділено на три функціональні зони (силова, зона вільної ваги, кардіо зона). Тренажерний зал оснащений сучасним обладнанням, що забезпечить кожному максимально комфортні та безпечні тренування. Також у залі працюють досвідчені інструктори, які віддані своїй роботі.Разове відвідування тренажерного залу коштує 200 гривень. Написання індивідуально-адаптованої програми - 200 гривень. Персональні заняття з тренером - 900-1 700 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Безлімітний» - 550 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Денний» (з до 7 до 17 години) - 490 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Студентський» (з до 7 до 17 години) - 370 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Економ» (з до 7 до 17 години) - 400 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Нічний» (з до 20 до 22 години) - 400 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Безліміт на 1 тиждень» - 200 гривень. Абонемент в тренажерний зал «Безліміт на 2 тижні» - 300 гривень.Графік роботи:Будні дні: 07:00-21:30;Субота: 08:00-20:00;Неділя: 10:00-16:00.Адреса: вулиця Ковельська, 16.Зал має найбільшу кількість тренажерів від професійного виробника. Характерна особливість – велика кількість вузькопрофільних тренажерів, що дозволяє прокачати кожен м’яз окремо. В залі також передбачили велику кардіо-зону та зону розтяжок та статичних навантажень. Команда спортзалу – професійні тренери: як переможці Чемпіонатів світу в своїх напрямках, так і дієтологи, терапевти, масажист. В залі можна пройти не тільки фітнес-курс, а й реабілітаційний період. Є окремий кабінет для масажу та штатний спеціаліст з 12-річним досвідом. Усі тренери мають понад 5-річний досвід та резюме з чудовими результатами клієнтів. Завдяки наявності в комплексі цілодобового ресторану, клієнти спортзалу можуть стежити за харчуванням через спеціальне Фітнес-меню (низькі калорії, без глютену, поживно та смачно), що розробляв особисто(персональний тренер(«Неангели»), Міс Україна).Разове заняття у залі вартує 70 гривень. Тижневий абонемент - 200 гривень. Студентський абонемент - 370 гривень. Дитячий абонемент - 370 гривень. Денний абонемент - 500 гривень. Безлімітний абонемент - 620 гривень. Аеробіка (безліміт) коштує 500 гривень.Графік роботи: з 7:00 до 22:00.Адреса: вулиця Писаревського, 3.Це сучасний фітнес-клуб. Сюди можна прийти займатися всією родиною, посилити ефект тренувань та відчути абсолютний релакс у SPA зоні й знайти однодумців за освіжаючим детокс-коктейлем у фітнес-барі.Тут є сучасний інтер’єр, простора кардіозона з біговими доріжками, велотренажерами та степерами, різноманітна силова зона, що дозволить розробити потрібні групи м’язів, простора аквазона, SPA, груповий фітнес та соляна кімната.Графік роботи:понеділок - 07:00-23:00;середа-п'ятниця - 07:00-23:00;субота-неділя - 09:00-21:00.Адреса: вулиця Рівненська, 11.Це сучасна тренажерна зала з якісним професійним обладнанням, зручними силовими та кардіотренажерами, досвідченими тренерами, сучасною системою вентиляції та кондиціонування, професійно-спортивним покриттям підлоги, зручними роздягальнями, комфортними душовими, спорт-баром з великим асортиментом спортивного харчування, рушничками, гелем, шампунем для душу, резинками для волосся та безкоштовним WI-FI.Також можна відвідувати індивідуальні заняття з тренером. Вартість 10 тренувань - приблизно від 1000 до 1500 гривень.Графік роботи:Понеділок-п'ятниця: 7:00-22:00;Субота: 8:00-17:00.Контактний номер: 066 738 2800.