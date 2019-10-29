Спортзали Луцька: де і за скільки грошей тренуватися
Сьогодні, 10:25
У наш час модно бути здоровим, спортивним та впевненим в собі. Тим паче, спорт набув особливої популярності після карантину, під час якого щоденна активність людей суттєво знизилася. Всі сумували за рухом, тому після локдауну і в Луцьку чимало містян вирушили на тренування.
В обласному центрі Волині працює чимало спортивних закладів. Інформаційне агентство ВолиньPost створило підбірку найпопулярніших закладів Луцька із цінами.
Зауважимо, що тим, хто хоче займатися у залі із тренером, а не самостійно, доведеться платити додатково за ці тренування. Спортзали ж на своїх офіційних сторінках у соцмережах та на сайтах дуже рідко вказують вартість занять із тренером.
1. Sport Life
Заклад розташований на проспекті Василя Мойсея, 7А. Це перший спортивний центр з повним спектром фітнес-послуг як для дорослих, так і для маленьких клієнтів. Повноформатна аквазона з трьома басейнами, тренажерний зал з професійним обладнанням, банний лаунж та перша у місті дитяча фітнес-академія.
У спортзалі можна відвідувати також індивідуальні заняття з тренером, групові заняття, масаж тощо.
Ціни: абонементи у закладі можна придбати як на місяць, так і на рік. Абонемент «Sport повного дня» на місяць коштує 490 гривень, на рік - 5 880 гривень. Він включає в себе можливість відвідування тренажерної зали та групових занять.
Абонемент «Life повного дня» на місяць - 990 гривень, на рік - 11 880 гривень. Передбачає відвідування басейну, бані та SPA.
Абонемент «Sport + Life повного дня» на місяць - 1 083 гривні, на рік - 12 990 гривень. Він включає в себе тренажерну залу, групові заняття, басейн, бані і SPA.
Абонемент «Premium повного дня» на місяць - 1 199 гривень, на рік - 14 390 гривень. Передбачає можливість відвідування тренажерної зали, групових занять, басейну, бані і SPA, а також Premium-сервіси.
Контакти: 03322 84222.
Графік роботи:
з понеділка по п'ятницю - 07:00-23:00;
субота-неділя - 09:00–22:00.
2. Мережа спортивних клубів «Інтер-Атлетика»
Є 6 закладів мережі у Луцьку:
- вулиця Єршова, 11;
- вулиця Конякіна, 14;
- проспект Волі, 42;
- вулиця Дубнівська, 15;
- вулиця Сухомлинського, 1;
- вулиця Львівська, 75.
Також є зали у селах Липини (вулиця Січових Стрільців, 2В) та Копачівка (вулиця Першотравнева, 48).
Спортивний клуб «Інтер-Атлетика» – багатопрофільний спортивно-оздоровчий комплекс, орієнтований на широку аудиторію. До послуг клієнтам пропонують тренажерні зали з сучасним обладнанням, заняття з карате, боксу, групові заняття з аеробіки та фітнесу, Pole-Dance, а також сауну, солярій, масаж, сквош, настільний теніс та багато іншого.
Ціна абонементів у різних локаціях мережі відрізняється.
У закладі можна займатись індивідуально з тренером або відвідувати групові заняття.
Контакти: (095) 152-23-33 (понеділок-п'ятниця, з 10:00 до 18:00).
Графік роботи кожного залу можна знайти за посиланням.
3. Фітнес-клуб «Атлетіко»
Адреса: вулиця Конякіна, 30.
Ціни:
- Разове відвідування (придбання тільки онлайн) - 80грн / 3дні;
- Повний день 5 тренувань - 300грн / 15днів;
- Ранковий 15 тренувань - 400грн / 1міс (з 7:00 до 16:00);
- Повний день 15 тренувань - 500грн / 1міс.
Також можна відвідувати індивідуальні заняття з тренером. Вартість 10 тренувань у ФК «Атлетіко» - від 1 тисячі до 1 500 гривень.
Час роботи: з 7:00 до 23:00.
Контакти: 067 657 3226.
4. Maximus
Спортзал розташований у готельно-ресторанному комплексі «Maximus», що на вулиці Електроапаратній, 4. Це просторий, сучасний зал облаштований як для досвідчених спортсменів, так і для новачків.
Просторе приміщення поділено на три функціональні зони (силова, зона вільної ваги, кардіо зона). Тренажерний зал оснащений сучасним обладнанням, що забезпечить кожному максимально комфортні та безпечні тренування. Також у залі працюють досвідчені інструктори, які віддані своїй роботі.
Ціни:
Разове відвідування тренажерного залу коштує 200 гривень. Написання індивідуально-адаптованої програми - 200 гривень. Персональні заняття з тренером - 900-1 700 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Безлімітний» - 550 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Денний» (з до 7 до 17 години) - 490 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Студентський» (з до 7 до 17 години) - 370 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Економ» (з до 7 до 17 години) - 400 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Нічний» (з до 20 до 22 години) - 400 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Безліміт на 1 тиждень» - 200 гривень. Абонемент в тренажерний зал «Безліміт на 2 тижні» - 300 гривень.
Графік роботи:
Будні дні: 07:00-21:30;
Субота: 08:00-20:00;
Неділя: 10:00-16:00.
5. MOJO Fitness
Адреса: вулиця Ковельська, 16.
Зал має найбільшу кількість тренажерів від професійного виробника. Характерна особливість – велика кількість вузькопрофільних тренажерів, що дозволяє прокачати кожен м’яз окремо. В залі також передбачили велику кардіо-зону та зону розтяжок та статичних навантажень. Команда спортзалу – професійні тренери: як переможці Чемпіонатів світу в своїх напрямках, так і дієтологи, терапевти, масажист. В залі можна пройти не тільки фітнес-курс, а й реабілітаційний період. Є окремий кабінет для масажу та штатний спеціаліст з 12-річним досвідом. Усі тренери мають понад 5-річний досвід та резюме з чудовими результатами клієнтів. Завдяки наявності в комплексі цілодобового ресторану, клієнти спортзалу можуть стежити за харчуванням через спеціальне Фітнес-меню (низькі калорії, без глютену, поживно та смачно), що розробляв особисто Андрій Хомицький (персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Слави («Неангели»), Міс Україна Анни Андрес, Санти Дімопулос).
Ціни:
Разове заняття у залі вартує 70 гривень. Тижневий абонемент - 200 гривень. Студентський абонемент - 370 гривень. Дитячий абонемент - 370 гривень. Денний абонемент - 500 гривень. Безлімітний абонемент - 620 гривень. Аеробіка (безліміт) коштує 500 гривень.
Графік роботи: з 7:00 до 22:00.
6. Lime Fit Club
Адреса: вулиця Писаревського, 3.
Це сучасний фітнес-клуб. Сюди можна прийти займатися всією родиною, посилити ефект тренувань та відчути абсолютний релакс у SPA зоні й знайти однодумців за освіжаючим детокс-коктейлем у фітнес-барі.
Тут є сучасний інтер’єр, простора кардіозона з біговими доріжками, велотренажерами та степерами, різноманітна силова зона, що дозволить розробити потрібні групи м’язів, простора аквазона, SPA, груповий фітнес та соляна кімната.
Ціни:
Графік роботи:
понеділок - 07:00-23:00;
середа-п'ятниця - 07:00-23:00;
субота-неділя - 09:00-21:00.
7. Energym
Адреса: вулиця Рівненська, 11.
Це сучасна тренажерна зала з якісним професійним обладнанням, зручними силовими та кардіотренажерами, досвідченими тренерами, сучасною системою вентиляції та кондиціонування, професійно-спортивним покриттям підлоги, зручними роздягальнями, комфортними душовими, спорт-баром з великим асортиментом спортивного харчування, рушничками, гелем, шампунем для душу, резинками для волосся та безкоштовним WI-FI.
Ціни:
Також можна відвідувати індивідуальні заняття з тренером. Вартість 10 тренувань - приблизно від 1000 до 1500 гривень.
Графік роботи:
Понеділок-п'ятниця: 7:00-22:00;
Субота: 8:00-17:00.
Контактний номер: 066 738 2800.
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В обласному центрі Волині працює чимало спортивних закладів. Інформаційне агентство ВолиньPost створило підбірку найпопулярніших закладів Луцька із цінами.
Зауважимо, що тим, хто хоче займатися у залі із тренером, а не самостійно, доведеться платити додатково за ці тренування. Спортзали ж на своїх офіційних сторінках у соцмережах та на сайтах дуже рідко вказують вартість занять із тренером.
1. Sport Life
Заклад розташований на проспекті Василя Мойсея, 7А. Це перший спортивний центр з повним спектром фітнес-послуг як для дорослих, так і для маленьких клієнтів. Повноформатна аквазона з трьома басейнами, тренажерний зал з професійним обладнанням, банний лаунж та перша у місті дитяча фітнес-академія.
У спортзалі можна відвідувати також індивідуальні заняття з тренером, групові заняття, масаж тощо.
Ціни: абонементи у закладі можна придбати як на місяць, так і на рік. Абонемент «Sport повного дня» на місяць коштує 490 гривень, на рік - 5 880 гривень. Він включає в себе можливість відвідування тренажерної зали та групових занять.
Абонемент «Life повного дня» на місяць - 990 гривень, на рік - 11 880 гривень. Передбачає відвідування басейну, бані та SPA.
Абонемент «Sport + Life повного дня» на місяць - 1 083 гривні, на рік - 12 990 гривень. Він включає в себе тренажерну залу, групові заняття, басейн, бані і SPA.
Абонемент «Premium повного дня» на місяць - 1 199 гривень, на рік - 14 390 гривень. Передбачає можливість відвідування тренажерної зали, групових занять, басейну, бані і SPA, а також Premium-сервіси.
Контакти: 03322 84222.
Графік роботи:
з понеділка по п'ятницю - 07:00-23:00;
субота-неділя - 09:00–22:00.
2. Мережа спортивних клубів «Інтер-Атлетика»
Є 6 закладів мережі у Луцьку:
- вулиця Єршова, 11;
- вулиця Конякіна, 14;
- проспект Волі, 42;
- вулиця Дубнівська, 15;
- вулиця Сухомлинського, 1;
- вулиця Львівська, 75.
Також є зали у селах Липини (вулиця Січових Стрільців, 2В) та Копачівка (вулиця Першотравнева, 48).
Спортивний клуб «Інтер-Атлетика» – багатопрофільний спортивно-оздоровчий комплекс, орієнтований на широку аудиторію. До послуг клієнтам пропонують тренажерні зали з сучасним обладнанням, заняття з карате, боксу, групові заняття з аеробіки та фітнесу, Pole-Dance, а також сауну, солярій, масаж, сквош, настільний теніс та багато іншого.
Ціна абонементів у різних локаціях мережі відрізняється.
У закладі можна займатись індивідуально з тренером або відвідувати групові заняття.
Контакти: (095) 152-23-33 (понеділок-п'ятниця, з 10:00 до 18:00).
Графік роботи кожного залу можна знайти за посиланням.
3. Фітнес-клуб «Атлетіко»
Адреса: вулиця Конякіна, 30.
Ціни:
- Разове відвідування (придбання тільки онлайн) - 80грн / 3дні;
- Повний день 5 тренувань - 300грн / 15днів;
- Ранковий 15 тренувань - 400грн / 1міс (з 7:00 до 16:00);
- Повний день 15 тренувань - 500грн / 1міс.
Також можна відвідувати індивідуальні заняття з тренером. Вартість 10 тренувань у ФК «Атлетіко» - від 1 тисячі до 1 500 гривень.
Час роботи: з 7:00 до 23:00.
Контакти: 067 657 3226.
4. Maximus
Спортзал розташований у готельно-ресторанному комплексі «Maximus», що на вулиці Електроапаратній, 4. Це просторий, сучасний зал облаштований як для досвідчених спортсменів, так і для новачків.
Просторе приміщення поділено на три функціональні зони (силова, зона вільної ваги, кардіо зона). Тренажерний зал оснащений сучасним обладнанням, що забезпечить кожному максимально комфортні та безпечні тренування. Також у залі працюють досвідчені інструктори, які віддані своїй роботі.
Ціни:
Разове відвідування тренажерного залу коштує 200 гривень. Написання індивідуально-адаптованої програми - 200 гривень. Персональні заняття з тренером - 900-1 700 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Безлімітний» - 550 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Денний» (з до 7 до 17 години) - 490 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Студентський» (з до 7 до 17 години) - 370 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Економ» (з до 7 до 17 години) - 400 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Нічний» (з до 20 до 22 години) - 400 гривень на місяць. Абонемент в тренажерний зал «Безліміт на 1 тиждень» - 200 гривень. Абонемент в тренажерний зал «Безліміт на 2 тижні» - 300 гривень.
Графік роботи:
Будні дні: 07:00-21:30;
Субота: 08:00-20:00;
Неділя: 10:00-16:00.
5. MOJO Fitness
Адреса: вулиця Ковельська, 16.
Зал має найбільшу кількість тренажерів від професійного виробника. Характерна особливість – велика кількість вузькопрофільних тренажерів, що дозволяє прокачати кожен м’яз окремо. В залі також передбачили велику кардіо-зону та зону розтяжок та статичних навантажень. Команда спортзалу – професійні тренери: як переможці Чемпіонатів світу в своїх напрямках, так і дієтологи, терапевти, масажист. В залі можна пройти не тільки фітнес-курс, а й реабілітаційний період. Є окремий кабінет для масажу та штатний спеціаліст з 12-річним досвідом. Усі тренери мають понад 5-річний досвід та резюме з чудовими результатами клієнтів. Завдяки наявності в комплексі цілодобового ресторану, клієнти спортзалу можуть стежити за харчуванням через спеціальне Фітнес-меню (низькі калорії, без глютену, поживно та смачно), що розробляв особисто Андрій Хомицький (персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Слави («Неангели»), Міс Україна Анни Андрес, Санти Дімопулос).
Ціни:
Разове заняття у залі вартує 70 гривень. Тижневий абонемент - 200 гривень. Студентський абонемент - 370 гривень. Дитячий абонемент - 370 гривень. Денний абонемент - 500 гривень. Безлімітний абонемент - 620 гривень. Аеробіка (безліміт) коштує 500 гривень.
Графік роботи: з 7:00 до 22:00.
6. Lime Fit Club
Адреса: вулиця Писаревського, 3.
Це сучасний фітнес-клуб. Сюди можна прийти займатися всією родиною, посилити ефект тренувань та відчути абсолютний релакс у SPA зоні й знайти однодумців за освіжаючим детокс-коктейлем у фітнес-барі.
Тут є сучасний інтер’єр, простора кардіозона з біговими доріжками, велотренажерами та степерами, різноманітна силова зона, що дозволить розробити потрібні групи м’язів, простора аквазона, SPA, груповий фітнес та соляна кімната.
Ціни:
Графік роботи:
понеділок - 07:00-23:00;
середа-п'ятниця - 07:00-23:00;
субота-неділя - 09:00-21:00.
7. Energym
Адреса: вулиця Рівненська, 11.
Це сучасна тренажерна зала з якісним професійним обладнанням, зручними силовими та кардіотренажерами, досвідченими тренерами, сучасною системою вентиляції та кондиціонування, професійно-спортивним покриттям підлоги, зручними роздягальнями, комфортними душовими, спорт-баром з великим асортиментом спортивного харчування, рушничками, гелем, шампунем для душу, резинками для волосся та безкоштовним WI-FI.
Ціни:
Також можна відвідувати індивідуальні заняття з тренером. Вартість 10 тренувань - приблизно від 1000 до 1500 гривень.
Графік роботи:
Понеділок-п'ятниця: 7:00-22:00;
Субота: 8:00-17:00.
Контактний номер: 066 738 2800.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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