У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукувала поліція

Сьогодні вночі, під час опрацювання повідомлення про крадіжку на вулиці Володимирській, що у Луцьку, патрульні виявили 29-річного чоловіка. Про це інформують у пресслужбі патрульних.Як з’ясувалося, він перебуває в активному розшуку та переховується від органів досудового розслідування за вчинення кримінального злочину, а саме за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.Громадянина затримали та доправили до Луцького районного управління поліції.