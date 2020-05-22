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У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукувала поліція

У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукувала поліція
Сьогодні вночі, під час опрацювання повідомлення про крадіжку на вулиці Володимирській, що у Луцьку, патрульні виявили 29-річного чоловіка. Про це інформують у пресслужбі патрульних.

Як з’ясувалося, він перебуває в активному розшуку та переховується від органів досудового розслідування за вчинення кримінального злочину, а саме за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Громадянина затримали та доправили до Луцького районного управління поліції.

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Теги: поліція, затримання, розшук
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