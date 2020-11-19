На Волині багатодітний батько ґвалтував рідну доньку: скільки років дали кривднику
Сьогодні, 12:17
Рівненський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів Волинської обласної прокуратури, залишив у силі вирок Ківерцівського районного суду, яким волинянину, визнаному винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої доньки, призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, упродовж двох років у час перебування дружини на заробітках ґвалтував старшу доньку, якій на той момент було 13-14 років.
Попри те, що своєї винуватості у вчиненні злочинів чоловік не визнавав, її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.
Суд першої інстанції призначив волинянину покарання у виді 13 років позбавлення волі, проте сторона захисту повважала такий вирок занадто суворим та оскаржила його.
У суді апеляційної інстанції прокурори відстояли справедливе покарання для ґвалтівника.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, упродовж двох років у час перебування дружини на заробітках ґвалтував старшу доньку, якій на той момент було 13-14 років.
Попри те, що своєї винуватості у вчиненні злочинів чоловік не визнавав, її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.
Суд першої інстанції призначив волинянину покарання у виді 13 років позбавлення волі, проте сторона захисту повважала такий вирок занадто суворим та оскаржила його.
У суді апеляційної інстанції прокурори відстояли справедливе покарання для ґвалтівника.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі перекриють рух кількома вулицями
Сьогодні, 12:35
На Волині через блискавку горіли житлові будинки
Сьогодні, 12:22
На Волині багатодітний батько ґвалтував рідну доньку: скільки років дали кривднику
Сьогодні, 12:17
У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукувала поліція
Сьогодні, 12:11
На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу
Сьогодні, 11:53