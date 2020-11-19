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На Волині багатодітний батько ґвалтував рідну доньку: скільки років дали кривднику

На Волині багатодітний батько ґвалтував рідну доньку: скільки років дали кривднику
Рівненський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів Волинської обласної прокуратури, залишив у силі вирок Ківерцівського районного суду, яким волинянину, визнаному винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої доньки, призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, упродовж двох років у час перебування дружини на заробітках ґвалтував старшу доньку, якій на той момент було 13-14 років.

Попри те, що своєї винуватості у вчиненні злочинів чоловік не визнавав, її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.

Суд першої інстанції призначив волинянину покарання у виді 13 років позбавлення волі, проте сторона захисту повважала такий вирок занадто суворим та оскаржила його.

У суді апеляційної інстанції прокурори відстояли справедливе покарання для ґвалтівника.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, апеляція, покарання, волинянин
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