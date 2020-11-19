На Волині багатодітний батько ґвалтував рідну доньку: скільки років дали кривднику

Рівненський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів Волинської обласної прокуратури, залишив у силі вирок Ківерцівського районного суду, яким волинянину, визнаному винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої доньки, призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, упродовж двох років у час перебування дружини на заробітках ґвалтував старшу доньку, якій на той момент було 13-14 років.Попри те, що своєї винуватості у вчиненні злочинів чоловік не визнавав, її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.Суд першої інстанціїпроте сторона захисту повважала такий вирок занадто суворим та оскаржила його.У суді апеляційної інстанції прокурори відстояли справедливе покарання для ґвалтівника.