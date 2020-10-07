На Волині через блискавку горіли житлові будинки

У селі Запілля Любомльської МГ через розряд блискавки зайнялася покрівля цегляного житлового будинку. Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Загорання сталося вранці о 6:27. Менше, ніж за годину вогонь загасили працівники 10-ї ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Полапи.Полум’ям знищило 40 м2 покрівлі, 6 м2 перекриття, 30м² металевого листа, пошкоджено 150 м² перекриття, речі домашнього вжитку, 30 м² оздоблення стін, 100 м² оздоблення стелі.У цей же час у селі Головне блискавка завдала збитків і мешканцям триквартирного дерев’яного житлового будинку. Так, о 6:33 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у с. Головне Ковельського району, яку працівники місцевої пожежної охорони цього ж села ліквідували о 8:45.Вогонь встиг знищити частково шиферну покрівлю над квартирою №3 та № 2, а також зачепити крокви та знищити фронтони у квартирах № 1 ,2.О7:20 блискавка влучила у цегляну господарську будівлю в с. Відути Луківської СГ. Вогонь, що вирував на шиферній покрівлі споруди, о 8:25 приборкали працівники 17-ї ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області та двох місцевих пожежних команд сіл Перевали та Луків. ВВогняна стихія знищила 65 м2 покрівлі, 40 м2 перекриття та речі домашнього вжитку.