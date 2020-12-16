Розповіли, чи вийдуть школярі з 1 вересня на очне навчання





Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет в сюжеті передачі "Сніданок з 1+1", передає



"Зараз коронавірус COVID-19 вже не такий, як був на початку 2020 року, тепер він отримує нові форми та штами. Відомий у світі Дельта більш небезпечний, тому ми будемо дивитися по ситуації. В" зелених "зонах навчання в школах залишиться стаціонарним, а "жовті" та "червоні" області ми будемо переглядати, щоб вводити змішані або дистанційні режими освітнього процесу ", – зауважив Шкарлет.



Також міністр нагадав, що загальна епідеміологічна ситуація залежить від темпів вакцинації та оскільки переважна кількість самих школярів, їх батьків та вчителів сподіваються на "офлайн" -режим, дорослим необхідно проявляти в цьому питанні свідомість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 вересня школярі України будуть отримувати середню освіту у звичайному повноформатному режимі, тобто з відвідуванням класних уроків. Однак надалі ситуація по регіонах може коригуватися з ініціативи Міністерства охорони здоров'я.Про це розповів міністр освітив сюжеті передачі "Сніданок з 1+1", передає "Обозреватель" . Таке рішення прийнято на підставі теплого початку шкільного сезону, тому мінімальний ризик супутніх захворювань (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)."Зараз коронавірус COVID-19 вже не такий, як був на початку 2020 року, тепер він отримує нові форми та штами. Відомий у світі Дельта більш небезпечний, тому ми будемо дивитися по ситуації. В" зелених "зонах навчання в школах залишиться стаціонарним, а "жовті" та "червоні" області ми будемо переглядати, щоб вводити змішані або дистанційні режими освітнього процесу ", – зауважив Шкарлет.Також міністр нагадав, що загальна епідеміологічна ситуація залежить від темпів вакцинації та оскільки переважна кількість самих школярів, їх батьків та вчителів сподіваються на "офлайн" -режим, дорослим необхідно проявляти в цьому питанні свідомість.

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