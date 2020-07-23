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У Ковелі перекриють рух кількома вулицями

У Ковелі перекриють рух кількома вулицями
У Ковелі 14 серпня відбудеться Чемпіонату України з крос-триатлону. У зв'язку з цим перекриють кілька вулиць міста.

Про це йдеться на сайті Ковельради.

Інформують, що у районах вулиць Т.Шевченка, 40р. Перемоги, Фабрична, Грушевського, Вітовського, Незалежності, а також деяких вулиць в с Воля-Ковельська, Зелена та Білашів перекриють рух автотранспорту.

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Теги: перекриття руху, Ковель
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