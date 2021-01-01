На трасі Київ-Ковель-Ягодин – аварія за участю легковика та фури
Сьогодні, 12:57
Сьогодні, 10 серпня, близько 8-ї години, сталася ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 416 км.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій Volkswagen Golf не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху, дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем MAN з напівпричепом SCHMITZ.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій Volkswagen Golf не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху, дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем MAN з напівпричепом SCHMITZ.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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