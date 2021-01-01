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У Луцьку жителі знайшли підозрілий предмет: працювали сапери

У Луцьку жителі знайшли підозрілий предмет: працювали сапери
9 серпня мешканці мікрорайону Вересневе, що в обласному центрі, знайшли підозрілий предмет та зателефонували до служби порятунку.

На місце небезпечної знахідки виїхали сапери ДСНС Волині та ідентифікували як вибухонебезпечний предмет часів Другої Світової війни, який вилучили для подальшого знищення.

З населенням навколишніх вулиць провели профілактичну роботу щодо небезпеки знаходження ВНП та порядком дій при їх виявленні.

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Теги: сапери, підозрілий предмет, Луцьк, ДСНС
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