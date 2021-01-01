Коли почнуть заселяти будинок для військових у Володимирі, який довгий час стояв пусткою

Військові формують списки на надання службових квартир у 44-квартирному будинку на вулиці Академіка Глушкова у Володимирі. Ймовірно, будівлю, яка стояла пусткою, заселять вже у 2021 році.Про це стало відомо під час брифінгу міського голови10-го серпня, пише "Буг".За його словами, проговорювали питання заселення будинку з представниками ОК “Захід”.“Є звернення від військових. Формуємо списки. Ці квартири будуть надаватися, як службові. Вирішується питання заселення даного будинку. Надіємося, найближчим часом це відбудеться”, – сказав Пальонка.Як він зазначив, питання заселення будинку зрушило з мертвої точки після його візиту разом з народним депутатом Ігорем Гузем в міноборони.Щодо ще одного питання, яке піднімалося під час зустрічі в міністерство – території танкового полку, то її планують віддати під будівництва житла для військових.“Колишній танковий полк буде виставлятися ними на аукціон, щоб прийшов забудовник і збудував житло. Там є три ділянки”, – сказав Пальонка.