У Володимирі легковик влетів в бус: рух тимчасово ускладнений. ФОТО





Інформують, що близько 13:00 у Володимирі на вулиці Ковельській легковик наздогнав буса.



Як розповідають, рух на ділянці ускладнений, постраждалих унаслідок події немає.



Автівки зазнали механічних ушкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 10 серпня сталася ДТП. Про це пише БУГ Інформують, що близько 13:00 у Володимирі на вулиці Ковельській легковик наздогнав буса.Як розповідають, рух на ділянці ускладнений, постраждалих унаслідок події немає.Автівки зазнали механічних ушкоджень.

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