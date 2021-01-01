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У Володимирі легковик влетів в бус: рух тимчасово ускладнений. ФОТО

У Володимирі легковик влетів в бус: рух тимчасово ускладнений. ФОТО
У Володимирі-Волинському 10 серпня сталася ДТП. Про це пише БУГ.

Інформують, що близько 13:00 у Володимирі на вулиці Ковельській легковик наздогнав буса.

Як розповідають, рух на ділянці ускладнений, постраждалих унаслідок події немає.

Автівки зазнали механічних ушкоджень.
У Володимирі легковик влетів в бус: рух тимчасово ускладнений. ФОТО
У Володимирі легковик влетів в бус: рух тимчасово ускладнений. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, ДТП
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