У Володимирі легковик влетів в бус: рух тимчасово ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 14:13
У Володимирі-Волинському 10 серпня сталася ДТП. Про це пише БУГ.
Інформують, що близько 13:00 у Володимирі на вулиці Ковельській легковик наздогнав буса.
Як розповідають, рух на ділянці ускладнений, постраждалих унаслідок події немає.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
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Інформують, що близько 13:00 у Володимирі на вулиці Ковельській легковик наздогнав буса.
Як розповідають, рух на ділянці ускладнений, постраждалих унаслідок події немає.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
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