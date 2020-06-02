Лучанин MONATIK написав російською вірш до дня народження дружини. ВІДЕО





Поезію для коханої артист опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.



Як відомо, Ірина Демічева святкує особисте свято 10 серпня. Цьогоріч дружині вихідця із Луцька виповнилося 35 років.



За інформацією видання



В особистому профілі з 2,5-мільйонною аудиторією Монатік опублікував відео з-за лаштунків зйомки для глянцю L'Officiel, обкладинку якого він прикрасив з дружиною і синами. У підписі до романтичного допису співак залишив "свіжий" вірш, який написав коханій. Варто зазначити, що вірш написаний російською мовою, яку співак активно використовує у своїй творчості та послуговується нею в побуті.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

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