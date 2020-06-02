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Лучанин MONATIK написав російською вірш до дня народження дружини. ВІДЕО

Лучанин MONATIK написав російською вірш до дня народження дружини. ВІДЕО
Уродженець Луцька, відомий співак Дмитро Монатик з нагоди дня народження своєї дружини присвятив їй вірш.

Поезію для коханої артист опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Як відомо, Ірина Демічева святкує особисте свято 10 серпня. Цьогоріч дружині вихідця із Луцька виповнилося 35 років.

За інформацією видання Канал24.Співак подбав про те, щоб день народження дружини був незабутнім. Він взяв паузу між гастролями й полетів з сім'єю за кордон. Монатік з дружиною і дітьми зупинилися у розкішній віллі з басейном. Невідомо, який презент артист підготував коханій, однак після опівночі привітав її публічно.

В особистому профілі з 2,5-мільйонною аудиторією Монатік опублікував відео з-за лаштунків зйомки для глянцю L'Officiel, обкладинку якого він прикрасив з дружиною і синами. У підписі до романтичного допису співак залишив "свіжий" вірш, який написав коханій. Варто зазначити, що вірш написаний російською мовою, яку співак активно використовує у своїй творчості та послуговується нею в побуті.


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Теги: Монатик, Луцьк
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