Водій, який на смерть збив дівчину у Тарасовому та втік, відбувся умовним





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд 5 серпня, пише



Як вбачається із тексту судового рішення, 1 січня 2019 року водій автомобіля Volkswagen Sharan близько другої години ночі, проїжджаючи вулицею Набережна у селі Тарасове Луцького району, збив дівчину, яка разом із подругою йшла узбіччям дороги у попутному напрямку.



Суд дійшов висновку, що водій достеменно знав, що потерпіла отримала тілесні ушкодження, однак, не зупинився, щоб надати їй допомогу, в результаті чого вона померла на місці пригоди.



У суді чоловік пояснив, що не відразу зрозумів, що йому під колеса потрапила людина, тому і не зупинився. А коли виникла така підозра – повернувся на місце ДТП, однак, було вже пізно, адже потерпіла від отриманих травм померла.



Свідок автопригоди – подруга загиблої, розповіла у суді, що вони йшли проїжджою частиною дороги, оскільки через погодні умови на узбіччі було багато бруду та води. Почувши звук машини, що наближається до них ззаду, подруги розійшлися у різні сторони.



За деякий час вона почула звук двигуна та розбитого скла, однак, не бачила, що сталося, так як було темно. Вона почала кликати подругу, але та не озивалася. Тоді жінка зупинила попутне авто, пояснила ситуацію, однак, водій проігнорував її і рушив далі.



Разом із водієм наступного авто вони почали шукати її подругу, допоки не знайшли тіла. Також вона розповіла, що за 200 метрів від місця ДТП автомобіль, який збив її подругу, зупинився, однак, постоявши трохи, поїхав далі. Повернувся на місце автопригоди приблизно через півтори години, коли на місці вже працювала бригада «швидкої».



Пасажирка Volkswagen Sharan розповіла у суді, що разом із водієм у новорічну ніч повертались до Луцька. Раптом посеред дороги виник якийсь силует, тому водій вивернув ліворуч, щоб об’їхати перешкоду, однак після цього почувся якийсь шум, тому в неї склалося враження, що вони збили дику тварину. Через це вона запанікувала і за 200 метрів водій зупинив машину. Вони вийшли із салону, однак, в темряві нічого не побачили. Окрім того, вони помітили, що на місці ДТП зупинилося інше авто, однак не надовго. Відтак, вони були впевнені, що нічого страшного не сталося, тому рушили далі, однак, застрягли у болоті. Після того, як брат водія допоміг їм вибратися, вони все ж вирішили разом повернутися на місце ДТП, щоб переконатися, що точно не сталося трагедії.



У суді водій визнав свою вину, щиро розкаявся, компенсував родичам загиблої витрати на поховання, а також погодився з цивільним позовом про відшкодування моральної шкоди. Тож згідно із рішенням суду виплатить 50 тисяч гривень. До слова, мати загиблої наполягала на суворій мірі покарання та вимагала 300 тисяч гривень у якості відшкодування моральної шкоди.



Дослідивши всі обставин справи, суд вирішив призначити водієві покарання у вигляді обмеження волі строком на два роки умовно з іспитовим строком один рік.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, який у новорічну ніч збив дівчину у селі Тарасове Луцького району та залишив помирати, отримав покарання.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд 5 серпня, пише ІА "Конкурент". Як вбачається із тексту судового рішення, 1 січня 2019 року водій автомобіля Volkswagen Sharan близько другої години ночі, проїжджаючи вулицею Набережна у селі Тарасове Луцького району,йшла узбіччям дороги у попутному напрямку.Суд дійшов висновку, що водій достеменно знав, що потерпіла отримала тілесні ушкодження, однак, не зупинився, щоб надати їй допомогу, в результаті чого вона померла на місці пригоди.У суді чоловік пояснив, що не відразу зрозумів, що йому під колеса потрапила людина, тому і не зупинився. А коли виникла така підозра – повернувся на місце ДТП, однак, було вже пізно, адже потерпіла від отриманих травм померла.Свідок автопригоди – подруга загиблої, розповіла у суді, що вони йшли проїжджою частиною дороги, оскільки через погодні умови на узбіччі було багато бруду та води. Почувши звук машини, що наближається до них ззаду, подруги розійшлися у різні сторони.За деякий час вона почула звук двигуна та розбитого скла, однак, не бачила, що сталося, так як було темно. Вона почала кликати подругу, але та не озивалася. Тоді жінка зупинила попутне авто, пояснила ситуацію, однак, водій проігнорував її і рушив далі.Разом із водієм наступного авто вони почали шукати її подругу, допоки не знайшли тіла. Також вона розповіла, що за 200 метрів від місця ДТП автомобіль, який збив її подругу, зупинився, однак, постоявши трохи, поїхав далі. Повернувся на місце автопригоди приблизно через півтори години, коли на місці вже працювала бригада «швидкої».Пасажирка Volkswagen Sharan розповіла у суді, що разом із водієм у новорічну ніч повертались до Луцька. Раптом посеред дороги виник якийсь силует, тому водій вивернув ліворуч, щоб об’їхати перешкоду, однак після цього почувся якийсь шум, тому в неї склалося враження, що вони збили дику тварину. Через це вона запанікувала і за 200 метрів водій зупинив машину. Вони вийшли із салону, однак, в темряві нічого не побачили. Окрім того, вони помітили, що на місці ДТП зупинилося інше авто, однак не надовго. Відтак, вони були впевнені, що нічого страшного не сталося, тому рушили далі, однак, застрягли у болоті. Після того, як брат водія допоміг їм вибратися, вони все ж вирішили разом повернутися на місце ДТП, щоб переконатися, що точно не сталося трагедії.У суді водій визнав свою вину, щиро розкаявся, компенсував родичам загиблої витрати на поховання, а також погодився з цивільним позовом про відшкодування моральної шкоди. Тож згідно із рішенням суду виплатить 50 тисяч гривень. До слова, мати загиблої наполягала на суворій мірі покарання та вимагала 300 тисяч гривень у якості відшкодування моральної шкоди.Дослідивши всі обставин справи, суд вирішив призначити водієві покарання у вигляді обмеження волі строком на два роки умовно з іспитовим строком один рік.

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