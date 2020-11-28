Фахівець зі столиці назвав причину всихання головних ялинок Луцька





Загалом фітопатолог оглянув у Луцьку майже 40 дерев різних порід, повідомляє



В обласному центрі масово гинуть горобини, хвойні дерева і каштан, — каже головний спеціаліст відділу екології Луцької міської ради Вадим Дужик. Додає: найбільше "хворих" дерев є на вулиці Братковського, Театральному майдані та проспекті Перемоги.



Ялинки у центрі Луцька почали всихати ще 2019-го. Щоб визначити причину, фітопатолог оглянув дерева та взяв зразки. Перші висновки після візуального огляду – хвою з'їдає кліщ.



Комаха - менше міліметра, кліщ – частина екосистеми рослини, каже Дмитро Радюк. Додає: ялина дала молоду бруньку, отже поріг шкоди від кліща не перевищено.



Гілка, з якої звисають краплини живиці, свідчить про ураження дерева ще одним шкідником – короїдом. Каже: ялина поки самостійно бореться засмолюючи жука. На дереві, що поруч паразитує смоляний рак, каже фітопатолог.



Зі слів фахівця, за правильного догляду, ялинки, які щороку прикрашають до новорічних свят у Луцьку, вдасться зберегти. Додає: один із головних чинників хвороб ялин - клімат. Зокрема через перепад температур та вологи.



На Театральному майдані фахівець також оглянув каштани із пожовклим листям.



"Шкідник, який вразив дерево — мінуюча каштанова міль та грибок", — каже Дмитро Радюк.



За декілька тижнів фітопатолог має надіслати до Луцької міської ради остаточні висновки досліджень дерев і рекомендації з їх лікування та догляду.



Як розповіла Суспільному начальниця міського відділу екології Оксана Лисак, на обстеження дерев з міського бюджету витратили 45 тисяч гривень. З її слів, при формуванні бюджету на наступний рік частина грошей буде закладена на заходи із догляду за деревами. Про яку суму йдеться, наразі невідомо.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три ялинки, які ростуть на центральній площі Луцька, оглянув фітопатолог зі столиці Дмитро Радюк. Фахівця на Волинь запросила міська рада, бо дерева почали всихати.Загалом фітопатолог оглянув у Луцьку майже 40 дерев різних порід, повідомляє "Суспільне Волині" В обласному центрі масово гинуть горобини, хвойні дерева і каштан, — каже головний спеціаліст відділу екології Луцької міської радиДодає: найбільше "хворих" дерев є на вулиці Братковського, Театральному майдані та проспекті Перемоги.Ялинки у центрі Луцька почали всихати ще 2019-го. Щоб визначити причину, фітопатолог оглянув дерева та взяв зразки. Перші висновки після візуального огляду – хвою з'їдає кліщ.Комаха - менше міліметра, кліщ – частина екосистеми рослини, каже Дмитро Радюк. Додає: ялина дала молоду бруньку, отже поріг шкоди від кліща не перевищено.Гілка, з якої звисають краплини живиці, свідчить про ураження дерева ще одним шкідником – короїдом. Каже: ялина поки самостійно бореться засмолюючи жука. На дереві, що поруч паразитує смоляний рак, каже фітопатолог.Зі слів фахівця, за правильного догляду, ялинки, які щороку прикрашають до новорічних свят у Луцьку, вдасться зберегти. Додає: один із головних чинників хвороб ялин - клімат. Зокрема через перепад температур та вологи.На Театральному майдані фахівець також оглянув каштани із пожовклим листям."Шкідник, який вразив дерево — мінуюча каштанова міль та грибок", — каже Дмитро Радюк.За декілька тижнів фітопатолог має надіслати до Луцької міської ради остаточні висновки досліджень дерев і рекомендації з їх лікування та догляду.Як розповіла Суспільному начальниця міського відділу екології, на обстеження дерев з міського бюджету витратили 45 тисяч гривень. З її слів, при формуванні бюджету на наступний рік частина грошей буде закладена на заходи із догляду за деревами. Про яку суму йдеться, наразі невідомо.

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