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Автівка перетворилася на брухт: у ДТП на Рівненщині постраждали волиняни. ФОТО

Автівка перетворилася на брухт: у ДТП на Рівненщині постраждали волиняни. ФОТО
Близько першої ночі 10 серпня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду у селищі Клевань на трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне». Про це йдеться у повідомленні поліції Рівненщини.

Поліцейські на місці події встановили, що 20-річний водій «Opel Vectra», рухаючись зі сторони Луцька в напрямку Рівного, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, здійснив наїзд на металевий відбійник і допустив перекидання авто.

Унаслідок ДТП травми різного ступеня отримали кермувальник та двоє пасажирів: 19-ти та 16-ти років. Усіх трьох жителів Волинської області доставили до лікарні. Неповнолітній, рідний брат водія, наразі перебуває у реанімації. Четвертий, 19-річний учасник автопригоди, не постраждав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення №1 (м.Рівне) відкрили кримінальне провадження. У рамках кримінального провадження у кермувальника відібрали зразки крові.
Автівка перетворилася на брухт: у ДТП на Рівненщині постраждали волиняни. ФОТО
Автівка перетворилася на брухт: у ДТП на Рівненщині постраждали волиняни. ФОТО


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Теги: Рівненська область, ДТП, волиняни
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