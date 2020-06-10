Автівка перетворилася на брухт: у ДТП на Рівненщині постраждали волиняни. ФОТО

Близько першої ночі 10 серпня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду у селищі Клевань на трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне». Про це йдеться у повідомленні поліції Рівненщини.Поліцейські на місці події встановили, що 20-річний водій «Opel Vectra», рухаючись зі сторони Луцька в напрямку Рівного, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, здійснив наїзд на металевий відбійник і допустив перекидання авто.Унаслідок ДТП травми різного ступеня отримали кермувальник та двоє пасажирів: 19-ти та 16-ти років. Усіх трьох жителів Волинської області доставили до лікарні. Неповнолітній, рідний брат водія, наразі перебуває у реанімації. Четвертий, 19-річний учасник автопригоди, не постраждав.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення №1 (м.Рівне) відкрили кримінальне провадження. У рамках кримінального провадження у кермувальника відібрали зразки крові.