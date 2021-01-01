На Волині Mercedes збив велосипедистку: жінку госпіталізували





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Додають, що жінка рухалася у попутному напрямку. Внаслідок вона отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Пнівне Камінь-Каширського району 22-річний житель району за кермом автомобіля Mercedes-Benz ML 270 допустив наїзд на 46-річну велосипедистку, місцеву жительку.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Додають, що жінка рухалася у попутному напрямку. Внаслідок вона отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію