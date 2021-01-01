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На Волині Mercedes збив велосипедистку: жінку госпіталізували

На Волині Mercedes збив велосипедистку: жінку госпіталізували
У селі Пнівне Камінь-Каширського району 22-річний житель району за кермом автомобіля Mercedes-Benz ML 270 допустив наїзд на 46-річну велосипедистку, місцеву жительку.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Додають, що жінка рухалася у попутному напрямку. Внаслідок вона отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: Камінь-Каширщина, поліція, аварія
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