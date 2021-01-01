11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають День народження ексдепутат Луцької міської ради Олександр Мартинюк (на фото), колишній директор Інформаційно-аналітичного центру «Луцьк», журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.
Іменинники сьогодні Олександри, Веніаміни, Костянтини, Михайли, Миколи та Романи.
Вітаємо їх і бажаємо усім міцного здоров’я, благополуччя, достатку, успіхів у роботі. Мирного неба, добрих людей поряд і побільше позитиву щодня.
На Волині 11 серпня 2010-го волинську міліцію вдруге очолив В’ячеслав Ходирєв. Представляв нового начальника УМВС України в області у Луцьку тодішній міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов та його радник Костянтин Стогній.
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Іменинники сьогодні Олександри, Веніаміни, Костянтини, Михайли, Миколи та Романи.
Вітаємо їх і бажаємо усім міцного здоров’я, благополуччя, достатку, успіхів у роботі. Мирного неба, добрих людей поряд і побільше позитиву щодня.
На Волині 11 серпня 2010-го волинську міліцію вдруге очолив В’ячеслав Ходирєв. Представляв нового начальника УМВС України в області у Луцьку тодішній міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов та його радник Костянтин Стогній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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