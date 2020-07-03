«Ми не боїмося складних проєктів»: керівник луцької компанії «Дім фасадів» отримав нагороду від міськради*

Днями у Луцьку відбулися урочистості до Дня будівельника. Луцький міський голованагородив найкращих майстрів своєї справи у місті. Серед них – і генеральний директор будівельної компанії «Дім Фасадів»Компанія «Дім фасадів» успішно реалізовує унікальні проєкти на Волині вже більше 5 років. Працівники компанії роблять все для того, аби лучанам було комфортно у місті, утеплюють фасади та покрівлі, реконструюють будинків.Окрім того, «Дім фасадів» є соціально відповідальним бізнесом. Компанія активно розвиває місто та чимало проєктів виконує за власні кошти. Наприклад, розмальовують мурали.«Мурали – це наша ініціатива. Ми хочемо, аби наше місто було комфортним та привабливим. Це ми робимо за власні кошти, хоч вони дуже дороговартісні. Останній – портрет Гулака-Артемовського – обійшовся нам у понад 200 тисяч», - розповів Андрій Ковальчук.Підприємець зауважив, що дуже приємно отримувати такі нагороди.«Раніше нас нагороджувала обласна рада. Подяку від міського голови отримав вперше. Це надзвичайно приємно», - поділився керівник компанії «Дім фасадів».На запитання, яким проєктом він пишається найбільше, відповів: «Не можу відзначити один. Ми не боїмось складних проєктів. Просто беремо і робимо. До прикладу, термореновація (утеплення) шістнадцятиповерхового будинку на Київському майдані. Це найвищий об’єкт на Волині (46 метрів) та найпроблемніший за конструкцією. Подобається розмальована п’ятиповерхівка на вулиці Софії Ковалевської, 23а».Як запевнив Андрій Ковальчук, компанія «Дім фасадів» планує ще велику кількість цікавих проєктів. Обіцяють здивувати усіх лучан та гостей міста.«Плануємо і далі втілювати чимало яскравих проєктів. Їх можна буде побачити найближчими роками. Лучани та гості міста будуть приємно вражені», - зауважив директор компанії «Дім фасадів».До слова, Андрій Ковальчук активно займається благодійністю та підтримує спорт на Волині. Чоловік є головою Волинської шахової федерації, підтримує молодих гравців та організовує турніри. Також компанія «Дім фасадів» фінансує діяльність двох перспективних команд з футзалу – «Дім фасадів» та «Динамо Луцьк».У квітні цього року Андрій Ковальчук та відома луцька телеведучастворили благодійний фонд «Турбота PRO». Він буде розвивати багато напрямків, зокрема і спорт.